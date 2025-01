Úplný zákaz dovozu plynu a hliníku z Ruska. Evropská unie zvažuje omezení i dalšího zboží

Evropská unie zvažuje restrikce na dovoz ruského hliníku a postupné omezování dovozu zkapalněného zemního plynu (LNG) z Ruska. Informovala o tom agentura Bloomberg s odvoláním na zdroje obeznámené se situací. Tato opatření by se podle zdrojů mohla stát součástí nového balíku sankcí na Rusko. Brusel 21:58 15. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dodávky ruského plynu do EU se zvyšují a v loňském roce dosáhly maxima | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zdroje uvedly, že návrhy na opatření v novém balíku zahrnují rovněž sankce na další lodě přepravující ruskou ropu a rozšíření kontroly exportu zboží používaného pro vojenské účely do Ruska. Podle zdrojů se zvažuje také odstřižení dalších bank od mezinárodního platebního systému SWIFT.

Evropská unie po zahájení ruské invaze na Ukrajinu prudce snížila dovoz ruského plynu prostřednictvím plynovodů. Dodávky tohoto ruského zboží do EU se však zvyšují a v loňském roce dosáhly maxima. Evropští politici se doposud vyhýbali přísnějším restrikcím na zemní plyn, aby zabránili cenovým šokům. V příštích dvou letech by však měly tlak na růst cen zmírnit nové dodávky plynu ze závodů na jeho zkapalňování budovaných ve Spojených státech a Kataru, píše Bloomberg.

Analytik Warren Patterson ze společnosti ING uvedl, že v loňském roce se Rusko na dovozu komodity do EU podílelo zhruba 18 procenty. Embargo na dovoz ruského plynu by podle něj zvýšilo nejistotu na evropském trhu a mohlo by vytvořit určitý tlak na růst cen.

Agentura Reuters tento týden informovala o dokumentu, ve kterém deset členských zemí EU, včetně České republiky, vyzývá k úplnému zákazu dovozu plynu z Ruska, a to prostřednictvím plynovodů i ve formě zkapalněného zemního plynu.