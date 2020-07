Kolik šampaňského je příliš? Výrobci a zemědělci se přou o produkci vína, kvůli koronaviru nemají odbyt

Přední producenti slavného francouzského šumivého vína by chtěli letošní sklizeň výrazně snížit. Jak píše agentura AFP, tvrdí, že si prostě nemůžou dovolit vyrobit víc lahví, než kolik jich prodají. Sklepy mají prý už teď narvané – skladují tam přes miliardu lahví, takže by mohli klidně prodávat několik let, aniž by vůbec něco vyrobili.

Spor o vyhlášené francouzské víno: vinař měl zničit tisíce lahví, soud ale nařídil přezkoumání případu Číst článek

„Máme tady úrodu za pět let. Zhruba 15 milionů lahví. Šampaňské tady stárne tak 10 let,“ popsal pro belgickou veřejnoprávní televizi RTBF Dennis Bunner z vinařství Bollinger, kde šampaňské skladují ve sklepních chodbách dlouhých asi šest kilometrů.

Pěstitelé zase mají strach o vlastní zisky: menší množství vyrobených lahví by logicky znamenalo jejich pokles. Výkupní cena kila hroznů na šampaňské totiž pravděpodobně zůstane stejná, zhruba šest eur a 50 centů, tedy asi 170 korun.

Úspěšná sklizeň

Zemědělcům požadavek výrobců vadí o to víc, že letošní úroda se zatím jeví jako obzvlášť úspěšná. „Vidíte, že je tady spousta hroznů, které rostou a dozrávají. Šišky hroznů jsou poměrně dlouhé,“ vysvětlil pro RTBF předseda družstva vinařů z vinařství Mailly Grand Cru - Xavier Muller. Zemědělci by letos mohli sklidit víc než dvojnásobek hroznů ve srovnání s tím, o co stojí producenti. Pěstitelé se obávají o budoucnost vinic a obviňují výrobce, že se krizi snaží využít ke snížení nákladů na skladování.

Mladí Francouzi mají problém s alkoholem, podle premiéra Phillipa ale víno neškodí ani při řízení Číst článek

Cech výrobců šampaňského UMC očekává pokles prodeje asi o 100 milionů lahví, což je podle něj nevídané. Znamená to ztrátu asi třetiny tržeb, tedy příjem nižší v přepočtu o 86 miliard korun. Možným řešením současné krize by podle jedné z federace pěstitelů mohlo být prodloužení doby, po kterou můžou zemědělci skladovat uzrálé víno ze současných 15 měsíců až na dva roky.

Klíčové jednání, které by mohlo znamenat kompromis obou stran, mají výrobci a zemědělci naplánované na 18. srpna. Sklizeň začíná o dva dny později. Pěstitelé hroznů a výrobci šampaňského vyjednávají každoročně, aby snížili rizika spojená s počasím a dramatickými výkyvy cen, které by mnohé z nich mohly zlikvidovat. Pokud spor letos nevyřeší, dostane se před francouzský vládní regulační institut.