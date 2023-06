Volkswagen plánuje představit velkou transformaci továren. Škoda má být ‚vlajka spalovacích motorů‘

Česko by mohlo v automobilovém průmyslu sehrát zajímavou úlohu. Koncern Volkswagen chystá velké změny ve svých továrnách. Nový šéf koncernu Oliver Blume má transformaci představit ve středu. Mladoboleslavská Škoda by na rozdíl od ostatních měla dál sázet na spalovací motory. Až do chvíle, kdy se nebudou moct vyrábět. Od stálého zpravodaje Berlín 20:56 18. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Generální ředitel Volkswagenu Oliver Blume | Foto: Annegret Hilse | Zdroj: Reuters

Volkswagen čeká možná největší transformace za několik desetiletí. Nový šéf koncernu Oliver Blume by chtěl celou firmu zefektivnit. Podle informací deníku Handelsblatt a nedělníku Welt am Sonntag vsadí na poměrně radikální kroky.

Jednotlivé značky – ať už Škoda, Audi nebo Porsche – si zatím drží alespoň trochu nezávislosti, ale od toho se má upustit. Každá z nich sice dostane nějaký specifický úkol, ale jinak se to centralizuje.

Už jen proto, že třeba vývojáři dělají pro každou značku dost podobnou práci, dávalo by smysl, kdyby udělali nějaké jednotné řešení, které se pak jen upraví podle potřeb.

Dalším problémem je uspořádání továren. Zatímco někde se vyrábí opravdu pestrá škála – typicky ve Cvikově, kde se staví nejen elektromobily, ale třeba i základ pro některá Lamborghini a Bentley, jinde se vyrábí jen několik méně úspěšných aut a linky ani neběží na plný výkon.

Podle Weltu se modely přerozdělí, aby byly všechny továrny vytížené „tak akorát“. A k tomu všemu se nejspíš přidá i úsporný program, zaměřený hlavně na vlajkovou značku Volkswagen.

Dopady na Česko

Detaily koncern oznámí ve středu akcionářům. Podle informací deníku Handelsblatt to vypadá tak, že Škoda „ponese vlajku spalovacích motorů“, i když zbývá jen dvanáct let do chvíle, kdy se v Evropě ukončí prodej nových vozů. Na rozdíl od zbytku koncernu se Škoda údajně zaměří na klasická auta s tím, že podle Handelsblattu se její nabídka omezí na pět až šest modelů.

Česko je v rámci koncernu takový unikát, tuzemské továrny vyrábí v podstatě auta jedné jediné značky, kdy vedle škodovek se v nich staví jen jeden model Seatu. Z manažerského pohledu dává smysl, aby se to změnilo a v závodech vznikala auta srovnatelných modelů, takže i naftová a benzinová auta od ostatních značek.

Už teď je jasné, že jeden z klíčových elektromobilů od Škodovky se v Česku ani stavět nebude. V plánu je elektrické auto, které by se dalo velikostí přirovnat k Fabii a cenově vyjde na něco kolem 600 tisíc korun, ale o jeho výrobu se postará továrna ve Španelsku, která bude dělat i sesterské modely od Volkswagenu a Cupry.

Továrna na baterie

Formálně se dál vyjednává také o záměru Volkswagenu stavět ve střední Evropě továrnu na baterie do elektroaut, ale pro koncern to už není taková priorita, jak to dřív vypadalo.

Takzvaná gigafactory by dávala smysl v regionu, kde se staví elektroauta – v případě, kdy by se české továrny zaměřovaly na klasické motory, by se to Volkswagenu úplně nevyplácelo.

K tomu se ale přidává politika, která má na projekt obrovský vliv. Baterie a zároveň elektroauta bude vyrábět Španělsko, které na to získalo i peníze z evropského fondu obnovy, kvůli hospodářským dopadům pandemie Evropské komisi navrhlo, že se chce zaměřit na technologie budoucnosti a zajistit si továrny, které mají perspektivu, i díky tomu stavbu finančně podpořilo.

Předchozí česká vláda nic takového ve svém plánu obnovy nenavrhla, takže na unijní pomoc vyloženě spoléhat nemůže.

Do hry pak vstupuje ještě další věc. Americký prezident Joe Biden razí program založený na subvencích místních továren a Volkswagen proto změnil pořadí svých priorit. Jednání o středoevropské gigafactory odsunul a namísto toho oznámil, že svou zatím čtvrtou továrnu na baterie postaví v Severní Americe, kde se to finančně víc vyplatí.

Jestli vznikne i něco v Česku, zatím rozhodnuto není. V úvahu ale připadá také Polsko, Slovensko a Maďarsko.