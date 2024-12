Vrecionová: Obavy zemědělců ohledně dohody se zeměmi Mercosur jsou zbytečné, výhodná je i pro Česko

Evropská unie uzavřela dohodu o volném obchodu s jihoamerickým společenstvím Mercosur. Mají se evropští zemědělci obávat přílivu levných produktů do Evropy? A jak snížit byrokracii a zvýšit konkurenceschopnost sedmadvacítky? Vladimír Kroc se ptal předsedkyně výboru pro zemědělství a rozvoj venkova v Evropském parlamentu Veroniky Vrecionové (ODS). Praha 0:10 10. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Veronika Vrecionová | Foto: Zdeňka Trachtová | Zdroj: Český rozhlas

Podle ministerstva průmyslu a obchodu je zatím nepodepsaná a neratifikovaná dohoda obrovskou příležitostí pro české firmy. Stejně to vidí i Hospodářská komora a Svaz průmyslu a dopravy. Vy se tedy také kloníte k jejich stanovisku?

Rozhodně ano. Česko je proexportní, velmi otevřenou ekonomikou, osmdesát procent všeho jde na export. Pro Česko je v daném celku smlouva výhodná, ale rozumím tomu, že určitá část trhu může mít obavy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 I v době ruské agrese na Ukrajině a v souvislosti s dalšími problémy, které s tím Evropa má, jsem pevně přesvědčená, že i z bezpečnostního hlediska je velmi důležité diverzifikovat a nebýt závislý pouze na části světového trhu, říká Veronika Vrecionová

Dojednaná dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a jihoamerickým společenstvím Mercosur má mimo jiné českým exportérům ušetřit více než dvě miliardy korun ročně na clech a miliardy korun na dalších výdajích spojených s vývozem. Je to pro vás hlavním argumentem?

Samozřejmě, ekonomika je velmi důležitá. Jednání začala již před mnoha lety, je to primární. Nicméně i v době ruské agrese na Ukrajině a v souvislosti s dalšími problémy, které s tím Evropa má, jsem pevně přesvědčená, že i z bezpečnostního hlediska je velmi důležité diverzifikovat a nebýt závislý pouze na části světového trhu. Musíme hledat nové, oboustranné obchodní možnosti.

Do Bruselu se v pondělí chystali zemědělci ze západoevropských zemí, kteří proti dohodě se zeměmi Mercosur chtějí protestovat. Má se podle vás někdo z unijního vedení s protestujícími setkávat?

Se zemědělci se samozřejmě stále setkáváme, jejich argumenty znám. Je třeba s nimi jednat a ujišťovat je o tom, že smlouva pro ně problematická ani tragická nebude. Stejně dnes už k dovozům dochází, byť samozřejmě podléhají clům, případně jsou obcházený různými dovozy přes třetí země. Nejsme schopni dosáhnout například toho, že standardy jednotlivých k nám dovážených produktů jsou na úrovni, kterou Evropa požaduje. A například i to smlouva upravuje.

Je tam taková formulace, že je potřeba, aby zde byly naprosto nedotknutelné zdravotní a potravinové standardy Evropské unie a aby standardy pracovního práva odpovídaly životnímu prostředí. Jde kupříkladu o otázku deforestace a tak dále. Pokud tedy máme smlouvy, jsem přesvědčená, že lze daleko lépe ošetřit, že věci k nám dovážené budou splňovat podmínky, které musí naši producenti, zemědělci, plnit i zde na unijní úrovni. Komise je také připravena přijmout pro zemědělce systém garancí, tedy aby mohla ihned reagovat a zemědělce chránit, pokud by docházelo k určitým výkyvům.

Ani to ale zřejmě evropským zemědělcům nestačí, chystají protest. Podle vás se tedy obávají zbytečně? Kde se bere obava, že Evropu zahltí laciné zboží z Jižní Ameriky, v daném případě tedy zemědělské produkty?

Opravdu se domnívám, že obava je zbytečná. Když sama jezdím mezi české zemědělce, ať už malé, střední nebo velké, slyším všude obavy. Mají jednoduše strach z toho, že se velmi výrazně zvedne dovoz a že zároveň jihoameričtí zemědělci nemusí dodržovat evropské standardy, o kterých jsem mluvila.

Snažím se jim vysvětlit – a myslím, že by tak měli činit i další politici a Komise, že se obávat nemusí, protože je přeci daleko výhodnější, pokud jsme u takových dovozů, které už stejně probíhají, schopni dosáhnout dohody a toho, aby i odpovědné orgány v Jižní Americe způsob produkce kontrolovaly. Asi to samozřejmě nikdy nebudeme schopni úplně ohlídat a k určitým extempore docházet bude, ale to se děje už nyní v daleko větší míře.

Mohla by se uzavřením dohody zvýšit byrokracie, která již teď evropským zemědělcům komplikuje život?

Myslím, že mnohem více byrokracie na všechny zemědělce naložila legislativa přijímaná v minulém funkčním období Evropského parlamentu. Samozřejmě chceme všichni chránit životní prostředí, ale v důsledku různých zelených opatření a způsobu schvalování to skutečně přineslo ohromnou byrokracii a s ní spojenou zátěž pro producenty a zemědělce. S tím musím souhlasit, nicméně se domnívám, že daná smlouva nic podobného nepřinese. Vždy jde o to, jak konkrétně budeme schopni s nástroji pracovat a v podstatě nevidím důvod, proč by se v tomto případě měla zemědělcům byrokracie zvyšovat.

Může mít dohoda negativní dopad na životní prostředí? Jak by měla Evropská unie se zemědělci komunikovat? A jaký postoj ke smlouvě zaujímá Česká republika? Poslechněte si celý rozhovor vedený Vladimírem Krocem.