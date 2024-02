Herních automatů loni výrazně ubylo. Pokles je téměř desetkrát větší než v roce 2022

Počet registrovaných herních automatů v Česku loni klesl o 4807 na 24 095 zařízení. Pokles tak byl téměř desetinásobně vyšší než v roce 2022. V roce 2023 bylo meziročně registrováno o 124 kasin méně, heren naopak o 15 přibylo. Vyplývá to z dat, které poskytlo ministerstvo financí. Praha 12:53 2. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výherní automaty maskují v brněnské herně maskují pod hlavičkou občanského sdružení | Foto: Tomáš Jelen | Zdroj: Český rozhlas

K letošnímu 1. lednu bylo v rejstříku vyloučených osob o 419 lidí méně než na začátku roku 2023. V Česku tak nyní nesmí sázet 198 752 osob.

Lidé zapsaní v rejstříku nesmí ani vstoupit do herny nebo kasina a také se nesmí přihlásit ke svému uživatelskému kontu u provozovatele hazardních her či kurzových sázek. Ministerstvo financí (MF) v minulém roce zablokovalo 351 hazardních webů.

Obce si mohou zvolit, zda a jakou formou chtějí regulovat hazardní prostředí na svém území. Zrušena byla jejich povinnost odesílat ministerstvu znění závazných vyhlášek, kterými provoz hazardu omezují.

„Přibližně 500 obcí na svém území nějakým způsobem hazard reguluje prostřednictvím obecně závazných vyhlášek a přibližně 300 z tohoto počtu pak provozování herních automatů zcela zakázalo. Přesnými počty vydaných obecně závazných vyhlášek k určitému datu bohužel resort financí nedisponuje,“ sdělil mluvčí resortu financí Ondřej Macura.

Po schválení takzvaného konsolidačního balíčku, který vešel v platnost se začátkem roku 2024, má nově stát větší podíl z peněz vybraných na dani za hazard, než tomu bylo doposud. Do státní pokladny poputuje 55 procent výnosů namísto dosavadních 35 procent. Obcím podle počtu povolených herních automatů zůstane 22,5 procenta, stejný poměr pak připadne obcím podle počtu obyvatel.

Obce mají menší příjmy

Zástupci některých měst a obcí už dříve uvedli, že nižší příjem z hazardu se negativně projeví v jejich rozpočtu. Například Aš na Chebsku musí letos podle místostarosty Pavla Matala (nez.) více šetřit na plánovaných investicích a město přijde o téměř 70 milionů korun.

Nižší příjmy z výnosů z hazardních her avizovaly také Karlovy Vary, rozpočet tam ale naopak dorovná vyšší daň z nemovitostí. S poklesem příjmu z hazardu dále počítají také například Most a Teplice v Ústeckém kraji.

Zcela uzavřít všechny herny a kasina na svém území plánuje do dvou let Plzeň. Nachází se tam 38 registrovaných heren a kasin. Provozovny by měly zavřít nejpozději do konce roku 2025.

Od letošního roku se také upravilo zdanění výher z hazardních her a snížil limit pro osvobození výher od daně z milionu korun na 50 000 korun. Všechny výhry nad touto hodnotou se daní dalšími 15 procenty, základní daň ze sportovních sázek činí 30 procent.

Manažer rozvoje podnikání ze sítě Star Casino Miroslav Bohůnek uvedl, že za posledních 11 let poklesl počet legálních provozoven o 90 procent. Z 8367 zařízení v roce 2011 bylo ke konci roku 2022 v ČR povoleno 834 heren a kasin a tento počet dále klesá.