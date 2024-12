‚Zvýhodnění‘ věřitelé holdingu Malina nechtějí vracet peníze. Insolvenční správce tvrdí, že je žalovat musel

Zkrachovalý dodavatel solárních elektráren EH Malina za sebou po vyhlášení insolvence v roce 2023 zanechal dluhy za víc než miliardu korun. Během dvou let patřila Malina díky masivní kampani k nejviditelnějším dodavatelům střešních fotovoltaických instalací v Česku a oslovila přes 5000 zákazníků. Vybrala statisícové zálohy, ale většinu solárních elektráren nikdy nenamontovala. Praha 17:33 6. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hodnota zbylých skladových zásob energetického holdingu Malina byla vyčíslena na víc než 100 milionů korun (illustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Až do letošního května se Energetický holding Malina pokoušel o reorganizaci a dokončení co největšího počtu rozdělaných zakázek. Kvůli neshodám různých skupin věřitelů na podobě reorganizace ale nakonec firma v polovině letošního května skončila v konkurzu a od konce června už nevyvíjí žádnou činnost.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Mám strach, že budu muset peníze vrátit, říká ‚zvýhodněný‘ věřitel holdingu Malina

Pro klienty se od té doby podle insolvenčního správce Rudolfa Vinše změnilo jen velice málo. „Situace je taková, že byl zvolen konečný věřitelský výbor, takže se nějakým způsobem pohne prodej majetku. Dochází ke zpeněžování majetkové podstaty a postupně se shromažďují prostředky pro uspokojení přihlášených pohledávek věřitele,“ vysvětlil.

Hodnota zbylých skladových zásob byla vyčíslena na víc než 100 milionů korun. Zhruba 100 milionů má také Malina už v tuto chvíli na účtech a zhruba stejná částka by do firmy mohla přitéct, pokud by vyhrála spor se státem o vratku DPH.

Insolvenční správce proto stále doufá, že věřitelé získají o něco víc, než v takových situacích bývá obvyklé. „Uspokojení bych odhadoval, že se může pohybovat někde od deseti až do nějakých třeba 25 nebo 30 procent, a to je hodně závislé na těchto skutečnostech,“ řekl.

30 procent bude ale asi jen slabou náplastí pro lidi, kteří doufali, že sice s Malinou udělali špatnou zkušenost, solární elektrárny se nedočkali, ale zaplacenou zálohu se jim včas podařilo z firmy získat zpět.

Odpůrčí žaloby

Jenže právě proto, aby do Maliny vrátil co nejvíc prostředků, které by si potom rozdělili všichni poškození, podal insolvenční správce Vinš na 77 zákazníků takzvané odpůrčí žaloby. Vinš říká, že tyto žaloby jako insolvenční správce podat musel.

„Mně nejde o to, že by na to ti lidé neměli nárok, oni byli věřiteli Maliny, ale jejich pohledávky byly uspokojeny a pohledávky jiných věřitelů stejného právního postavení uspokojeny nebyly,“ zdůvodnil své jednání Vinš.

Prostřednictvím žaloby po nich žádá, aby znovu zaplatili, co jim už jednou bylo vráceno. Jako například pana Františka z Jihočeského kraje. U Maliny si objednal fotovoltaickou elektrárnu a nikdy z ní podle svých slov neviděl ani šroubek. Když se dozvěděl o hrozícím krachu, žádal své peníze zpět a jako jeden z mála uspěl.

Teď se děsí toho, že by měl peníze zaplatit znovu. „Zatím ne, ale pořád mám obavy, že budu muset, a trochu mám obavy v tom, že nevím, kde je mám vzít,“ řekl.

Odevzdat přes 180 tisíc a doufat, že snad někdy, po letech dostane v lepším případě 60 tisíc se mu pochopitelně nechce, a proto nárok Maliny rozporuje. A nebude sám. Zatím nárok Maliny podle insolvenčního správce uznala jen malá část těchto údajně zvýhodněných věřitelů.

Každý případ budou soudy posuzovat individuálně. I proto se rozdělení konkurzní podstaty Maliny podle insolvenčního správce Vinše potáhne ještě roky.

A k rozuzlení nemíří ani trestní část případu. Podle vyjádření mluvčího karlovarské policie pro Radiožurnál se totiž případem Maliny zabývají kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality a případ je stále ve fázi prověřování.