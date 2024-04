Britská policie vydala zatykač na Andrewa Tatea. Kontroverzní influencer je obviněný ze sexuálně motivovaných trestných činů. Tate se zdržuje v Rumunsku, kde byl zatčen v prosinci 2022 a obviněn z obchodování s lidmi, ze znásilnění a z vytvoření zločinecké skupiny. Rumunsko rozhodlo, že ho do Británie vydá, ale poté, co bude rozhodnuto tamější soudní řízení. Komentář Londýn 16:30 3. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý profesionální kickboxer a influencer Andrew Tate a jeho bratr Tristan po rozhodnutí o prodloužení jejich domácího vězení v březnu 2023 | Zdroj: Profimedia

Tate se proslavil na sociálních sítích, kde jeho videa nasbírala miliony zhlédnutí. Influencer se staví do role jakéhosi rádce pro muže. Ponouká je k tomu, aby přebrali kontrolu, aby byli silní, nepodléhali ženám, aby se probudili z Matrixu – jak říká systému, který muže údajně nebere dost vážně.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Klára Vlasáková: Názory stíhaného Andrewa Tatea nejsou podstatné. Jeho publikum ano

Mluví třeba o tom, že od žen očekává „absolutní loajalitu“ a že nejatraktivnější na ženách je, když moc nemluví, nikde nebyly, nic nezažily a s nikým se neznají.

Tateova digitální stopa je obří – na všech sociálních sítích kromě sítě X má sice ban, ale jeho videa se šíří díky fanouškům dál. K dispozici je také celá řada podcastů, v nichž vystupuje jako host.

Tate mluví k mužům – říká jim, že úspěch mají ve svých rukou, jen musejí chtít. Videa poskytují příslib, že diváci mohou mít všechno, co má Tate, pokud se budou řídit jeho radami.

Na jeho videích je nejpozoruhodnější jejich dopad. A zdá se, že influencerovy názory zakořenily poměrně hluboko.

Žena jako věc

Podle výzkumu z King’s College London, který byl zveřejněn na začátku letošního roku a kterého se účastnilo 3700 Britů a Britek nad 16 let, věří čtvrtina britských mužů z generace Z (od 16 do 29 let), že v současnosti je těžší být mužem než ženou. Pětina se pak počítá mezi příznivce Andrewa Tatea.

Muž, který nenávidí ženy? Případ Andrewa Tatea a ‚nebezpečí pro mladou generaci‘ Číst článek

To jsou zarážející výsledky, zvlášť pokud se porovnají s generací Baby boomers: zatímco 16 procent mužů z generace Z věří, že feminismus napáchal víc škody než užitku, u mužů 60 let a více je to 13 procent.

Ačkoli Tateova videa a tweety není nutné sledovat ani číst, jeho následovníky je třeba vzít vážně. Když Tate mluví o ženách, mluví o nich jako o předmětech nebo o někom, kdo je na světě jen proto, aby respektoval muže. Mohl by z tohoto přístupu vyrůst kvalitní partnerský vztah? Ne. Ale pro řadu sledujících to může být jeden z nejsnáze dosažitelných a srozumitelných zdrojů k tématu.

Tím se otevírá otázka, kdo a jak mluví s dětmi a dospívajícími o tom, jaký život chtějí žít, jak vypadají jejich sny, jak přistupovat k potenciálním partnerům a partnerkám. Tate má v tomhle jasno a jeho rétorika je pro řadu dospívajících přitažlivá: Mějte velké ego, makejte na sobě, vydělávejte velké peníze, a potom půjde všechno snadno, společnost si vás bude vážit, ženy vás budou obdivovat.

Klíč je v otevírání témat

Z toho, kde všude je Tate k vidění, je evidentní, že smazání jeho oficiálních účtů nemá velký efekt. Důležitější je mluvit o tématech s dospívajícími jinak. A první krok je vzít jejich problémy vůbec na vědomí.

Jak pečovat o svůj psychický stav, vztahy, jak může vypadat sex, co znamená souhlas při sexu… Mluvit o sexu s mladými lidmi může být pro některé třaskavé téma, ale už dávno nejde o to, že mladí a děti informace nemají. Mnohem důležitější je, odkud je berou.

Například z výzkumu o ohrožení dětí pornografií a sexuálními predátory uveřejněném v Psychiatrii pro praxi vyplynulo, že s pornem se děti setkávají poprvé průměrně ve věku 13 let. 12 procent dětí dokonce mezi šestým a desátým rokem věku.

Tate měl štěstí, že narazil na oblast, která je dlouhodobě zanedbávaná. Spíš než se zaměřovat na něj konkrétně, jde tedy o to vidět, proč je pro mladé muže tak cenný a jak o podobných tématech hovořit jinak.

Autorka je dramaturgyně a scenáristka.