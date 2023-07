Od covidové závěry se kina potýkají s propadem návštěvnosti a asi by hned tak někoho předem nenapadlo, že je momentálně bude plnit titul, jehož ústřední postavou je legendární hračka pro dívenky. Jimž ovšem film Barbie určený není. Komentář Los Angeles 8:15 27. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbie (Margot Robbie, uprostřed) se zploštila chodidla, což je známka problému | Zdroj: Vertical Entertainment

I když by jim přinejmenším z prvých výjevů v růžovém světě bezstarostné dvojice Barbie a Kena oči přecházely. Ale lecčemu by moc nerozuměly.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ondřej Konrád: Nejfeminističtější blockbuster

Už hned při vtipné parafrázi prologu filmu 2001 Vesmírná odysea, kdy se ovšem místo záhadného monolitu, předávající něco jako „boží jiskru“ pračlověkům, zjevuje skvostná sexy Barbie a přiměje holčičky zahodit (doslova roztřískat) panenky-miminka.

A už vůbec by se nudily od momentu, kdy se Barbie ocitne v existenciálním zmatku, neboť k ní ze skutečného světa dolehly obavy ze stárnutí a smrti. A tudíž se do něho vypraví, aby zjistila co a jak. Víc ovšem prozrazovat nemíníme.

Víc než lehká komedie?

Jen třeba dodat, že ony výše zmíněné dívenky s často víc než jednou z mnoha typů Barbie doma, by se zřejmě také nudily, jakmile dojde na „úděl žen“, scuknutý do poměrně působivého proslovu z úst postavy ze skutečného světa.

Mimochodem pracující u firmy Mattel, která Barbie od roku 1959 vyrábí a na produkci filmu se podílela, i když je v něm její produkt značně problematizován a stoprocentně mužské vedení podniku zesměšněno.

Filmy o Barbie a Oppenheimerovi ovládly americká kina, část diváků zamířila na oba snímky v jeden den Číst článek

Mattelu se ale takové seberýpnutí zřejmě vyplatí, neboť obrovskou reklamou podpořený a kasovně slibný film mimořádnou popularitu Barbie spíš utuží. A že se do – podle jedné recenze – „lehké letní komedie“ podařilo režisérce a spoluautorce scénáře Gretě Gerwigové vpašovat jasně feministické téma, aniž by to ubíralo částečně muzikálové komedii na vynalézavé zábavnosti, zaslouží takřka obdiv.

A zřejmě i dopadá na úrodnou půdu. Jak dokládá kupříkladu úvaha moderátorky Lindy Bartošové na stránkách Aktuálně.cz. Kdyby byla Barbie jen onou „lehkou letní komedií“, těžko by takový text vyprovokovala.

Ale i když na film chodí i muži, byť asi málokdy z vlastní vůle, nýbrž jako doprovod partnerek, viditelný společenský efekt mít samozřejmě nemůže.

Nicméně z monologu o tom, co všechno dnešní žena musí a zároveň nesmí, možná cosi v pánských myslích uvízne. Což by byl od prázdninového blockbusteru docela výkon.

Autor je komentátor Českého rozhlasu