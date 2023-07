Filmy o Barbie a Oppenheimerovi ovládly americká kina, část diváků zamířila na oba snímky v jeden den

#Barbie za 1. víkend v USA zatím 155M. Nej start roku a jen o fous unikla TOP 20 všech dob. #Oppenheimer také nad očekáváním 80,5M, bude v TOP 10 erkových "dospěláckých" otvíráků.



Pro US je to díky oběma celkově 4. nej víkend všech dob. Všichni doufají, že to vydrží i dál. pic.twitter.com/qRjW9APPRs