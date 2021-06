Stručně by to šlo shrnout jako naprostý rozklad naší tradiční společnosti, ať už to pro Andreje Babiše znamená cokoliv, který bude mít za následek povinné přerozdělování migrantů do zničených rodin, v nichž spolu bude žít v polyamorii hned několik uživatelů lehkých drog.

Jindřich Šídlo: Proč Babiš útočí jen na Piráty

No. Vítejte ve volební kampani, v níž si dosavadní suverén uvědomuje, že to letos patrně nebude tak jednoduché, jako obvykle.

A není ani třeba zvlášť hájit Piráty. Když si vzpomenou na svůj čtyři roky starý vězeňský autobus, jistě se nedopustí žádného velkého pohoršení, že snad někdo jiný používá v kampani nevkusné nebo lživé argumenty.

Takže všechno je, jak to tak ve vypjatých kampaních chodí – ovšem ne tak úplně. Útoky předsedy vlády a hnutí ANO na Piráty se dají vysvětlit celkem jednoduše: jejich koalice se STAN už několik měsíců vede ve všech volebních průzkumech, takže je Andrej Babiš považuje za nejvážnějšího soupeře.

Jistě, jenže stejně si nelze nevšimnout, jak Babiš ve svých motivačních proslovech vynechává druhou koalici Spolu, která za jeho hnutím sice většinou v průzkumech zaostává, ale už ne nijak výrazně.

Na čem Babiš pracuje už dnes

Vysvětlení není složité. Babiš svou protipirátskou kampaní nemobilizuje jen své někdejší voliče. Hovoří také k příznivcům ODS, lidovců a TOP 09: Vyberte si, buď já, nebo Bartoš.

Babiš proklel ‚pirátostát‘, Hamáček vtipkoval o hokeji. Hlasování ve sněmovně předchází dlouhá diskuse Číst článek

Na první pohled to pro voliče opozice, který se těší, až tahle éra zemanovsko-babišovské většiny po osmi letech skončí, není těžká volba. Na ten druhý už ne tak úplně.

Piráti jsou pro konzervativnější voliče obtížně přijatelnou variantou z mnoha důvodů – od jejich často arogantní mladistvé suverenity až po některé nepříliš vydařeně komunikované programové nápady, třeba ty daňové.

Andrej Babiš si také uvědomuje, že v příští sněmovně mohou chybět jeho poslušné opory z končícího volebního období, komunisté a sociální demokraté. Policejně-politický oddíl Přísaha Roberta Šlachty sice už stojí před branami sněmovny, nikde není ale psáno, že do ní skutečně vstoupí.

Andrej Babiš má mnoho dobrých důvodů, aby se udržel u moci i v příštích letech. A když ne sám osobně jako předseda vlády, tak rozhodně jako muž, který má rozhodování příštího kabinetu pod kontrolou. A jak Babiše známe, je schopen mimořádně pragmatických kroků. Před čtyřmi lety nabízel společnou vládu Pirátům i ODS, která přitom jako ona „tradiční politická strana“ hrála roli terče v počátcích Babišovy politické dráhy.

Je fér říct, že lídři koalice Spolu shodně tvrdí, že s Babišem a jeho hnutím vládnout nechtějí a nebudou. A zcela jistě není nikdo z nich tak naivní, aby si myslel, že se ANO „bez Babiše“ nějak liší od ANO „s Babišem“.

Jenže pak je taky potřeba doříct, že po volbách se z jedné koalice stanou ve sněmovně tři poslanecké kluby a prezident Miloš Zeman vytvoří – pokud to bude jen trochu možné – takovou situaci, aby se povolební vyjednávání dostalo do bodu, kdy si konečně někdo řekne „pojďme to už ukončit“ a s legendou o „vyšších zájmech státu“ nakonec kývne na nabídku, která se nedá odmítnout.

Nemusí se to stát, samozřejmě. Andrej Babiš na tom ale pracuje už dnes a to, co jsme zatím viděli a slyšeli, je jen začátek.

Autor je komentátor serveru Seznam Zprávy