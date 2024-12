Jak na dezinformace

Tyto kampaně jsou základem státní politicky Ruské federace, a proto jsou nebezpečím nejen po Ukrajinu, ale i pro celou světovou demokratickou pospolitost. Takové byly závěry několika komisí, které toto úterý jednaly ve Štrasburku.

„Ruská státní moc přepisuje učebnice dějepisu a imputuje tak už mnoho let školám propagandu imperiální války, čímž se snaží vymývat mozky už školním dětem… Rusko strká za mříže své vlastní historiky a likviduje organizace, pídící se po pravdě. Sem patří kupříkladu Jurij Dmitrijev, díky kterému byly nalezeny oběti stalinských represí v Karélii. To všechno už jsme viděli. Viděli jsme to v politické praxi Sovětského svazu,“ říká nová šéfka evropské diplomacie Kaja Kallasová – významná estonská politička, která jako někdejší sovětská občanka zejména v tomto ohledu bezesporu ví, co mluví.

Nejen podle ní, ale podle všech europoslanců, kteří ve Štrasburku jednali, jsou ruské dezinformační kampaně základním prvkem hybridní války, jejíž fronta na rozdíl od ukrajinské „prochází přímo našimi vlastními demokraciemi, univerzitami, parlamenty, sdělovací prostředky i další instituce“.

Hlavním cílem této mohutné kremelské kampaně je podle Kallasové snaha oslabit domácí politiku členských zemí EU a oslabit v nich podporu, poskytovanou Ukrajině.

Uplatnění v praxi

Šéfka unijní diplomacie upozorňuje, že dezinformace či zkomolená informace, která je hodnověrná jen zčásti, si své adresáty nalézá především díky sociálním sítím. „Tyto informace doslova nosíme po kapsách, v telefonech i ve mnoha dalších informačních zdrojích,“ varuje paní Kallasová.

Na zkušenosti vlastních zemí s ruskými dezinformačními iniciativami upozorňovali prakticky všichni europoslanci, kteří se těchto přípravných debat zúčastnili. Závěrečnou rezoluci k problému, nazvanou Dezinformace a historická falzifikace, jimiž se Rusko pokouší ospravedlnit svou agresivní válku proti Ukrajině, pracovní skupiny k hlasování předloží na prvním lednovém zasedání europarlamentu už napřesrok v lednu.

Důležitější ovšem bude, do jaké míry se podaří schválené kroky uplatnit v praxi.

Autor je komentátor Českého rozhlasu