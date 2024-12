Když srbský prezident Aleksandar Vučič informoval o brzké cestě slovenského premiéra Roberta Fica do Moskvy, mohlo to vypadat jako nepříliš vydařený vtip. Nebo jako způsob, jak na sebe upoutat pozornost. Přece jenom, Fico je premiérem relativně malé země, ale jde o členský stát Evropské unie. A ta od ruského vpádu na Ukrajinu odmítá s Moskvou přímo komunikovat, naopak teprve nedávno přijala další ekonomické sankce proti oporám kremelského režimu. Komentář Bratislava/Moskva 6:30 24. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fico na návštěvě ruského prezidenta Vladimira Putina v Moskvě 25. srpna 2016 (archivní foto) | Zdroj: Profimedia

Nepřešel ani den od Vučičova vyjádření, když se ukázalo, že měl pravdu. Ruská státní zpravodajská agentura TASS se v té době už chlubila fotkami a videem, které zachycovaly premiéra Roberta Fica, jak si v Moskvě třese rukou s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kamila Pešeková: Jak vysokou cenu má pro Roberta Fica pár kubíků plynu

Fico je teprve třetím premiérem země Evropské unie, který od začátku války na Ukrajině Kreml navštívil. Prvním byl hned na začátku války rakouský kancléř Karl Nehammer, letos v červenci za Putinem přijel maďarský premiér Viktor Orbán. Oba za to sklidili kritiku ze zahraničí.

Se stejnou se potázal i německý kancléř Olaf Scholz, když před několika týdny s ruským vládcem telefonoval.

Na Východ

Není tudíž těžké odhadnout, jaká bude teď reakce na Ficovu cestu. Do Ruska jel přitom oficiálně kvůli tomu, aby tam domluvil dodávky plynu. Ukrajina totiž avizovala, že od nového roku zastaví jeho tranzit přes své území, protože Rusko si tím vydělává na válku, kterou vede už bezmála tři roky právě proti Ukrajině.

Kvůli zastavení přepravy plynu obvinilo Slovensko svého ukrajinského souseda ze snahy vyvolat plynovou krizi.

Přesto ale není jasné, co mohl Fico v Moskvě reálně domluvit. Jestliže Ukrajina řekne ne dalšímu tranzitu ruského plynu, tak žádný jiný smysluplný způsob, jak dostat ruský plyn na Slovensko, neexistuje. Stejně tak pokud by se Ficovi podařilo cokoli dohodnout, bude to výhodné především pro ruskou stranu.

6:17 Rusko nás má za nepřítele. Ficovy tanečky v Moskvě to nezmění, říká bývalý šéf slovenské diplomacie Číst článek

Ficova cesta do Moskvy má nejen ekonomický, ale také jasně politický rozměr. Premiér sice pravidelně prohlašuje, že provádí „politiku na všechny čtyři světové strany“.

Ve skutečnosti se ale stále častěji přiklání na tu východní, kterou reprezentují autoritativní vládcové, jakou jsou Putin, čínský prezident Si Ťin-pching nebo ázerbajdžánský vůdce Ilham Alijev.

Nepřekvapí proto, že slovenské reakce na Ficovu cestu a dlouhé tříhodinové jednání s Putinem jsou jednoznačně odmítavé. Mluví se o zradě národních zájmů a mezinárodní ostudě.

Jeho koaliční partneři zatím mlčí, jako by nevěděli, co si o tom všem mají myslet anebo jakoby čekali na nějaké instrukce.

Ruská propaganda musí být v každém případě štěstím bez sebe. Navíc je to v krátké době už podruhé, co jí Fico prokázal své služby. Poprvé to bylo, když před časem poskytl rozhovor ruské státní televizi Rossija 1. Stejně tak jí nemohl ujít dřívější výrok slovenského premiéra, že Rusko je na kolenou jen tehdy, když si zavazuje tkaničky na botách.

Tolik servility je příliš vysoká cena za pár kubíků zemního plynu.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu