Jednání Fica s Putinem je poškozování zahraničních politických zájmů Slovenské republiky, říká politolog

Slovenský premiér Robert Fico je na pracovní návštěvě v Moskvě, kde se setkal s Vladimirem Putinem. Hlavním tématem Ficovy návštěvy mají být dodávky zemního plynu. Fico tento týden kritizoval Ukrajinu za to, že nechce od ledna ruský plyn přepravovat. „To, co víme naznačuje, že se dostal Robert Fico do konfliktu se Zelenským," říká pro Český rozhlas politolog z bratislavského Institutu pro veřejné otázky Grigorij Mesežnikov. Rozhovor Praha 21:38 22. prosince 2024

Z lídrů unijních zemí byl naposledy za Vladimirem Putinem v červenci maďarský premiér Viktor Orbán, teď tedy Robert Fico. Je to pro vás překvapení?

Překvapení to není, protože Robert Fico už dříve avizoval, že chce navštívit Moskvu. V této souvislosti hovořil ale o účasti na oslavách vítězství v druhé světové válce. V posledních dnech bylo ale jasné, že se pokusí přímou komunikací s Moskvou vyřešit problém s ruským plynem, který je přepravovaný přes území Ukrajiny na Slovensko.

Robert Fico se navíc už dlouho vyjadřuje jako politik, kterému je bližší pozice Ruska například co se týče války na Ukrajině, tedy co se týká interpretace této války, takže velkým překvapením to není.

Ale je opravdu potřeba si uvědomit, že Robert Fico tím, že se teď přidal k Viktorovi Orbánovi, tak bude výrazněji vnímán jako proruský politik. On se teda už dřív vyjadřoval o Vladimirovi Putinovi pozitivně, takže velkým překvapením to bohužel není. Podle mého názoru to, co se momentálně odehrává v Moskvě, je poškozování zahraničních politických zájmů Slovenské republiky.

Reakce ze Slovenska

Vzhledem k tomu, o čem jste se zmínil, jak na Ficovu cestu do Moskvy zareaguje podle vás slovenská politická sféra nebo veřejnost?

Politická scéna už zareagovala. Strana Progresivní Slovensko, strana Svoboda a solidarita, strana Demokrati, tedy opoziční politické strany, kriticky zareagovali na návštěvu Roberta Fica v Moskvě. Padají slova o zradě národních zájmů a o hanbě.

Takže myslím si, že ta část slovenské veřejnosti, která se orientuje na Západ, a která podporuje prozápadní směřování slovenské zahraniční politiky se ještě víc upevní v přesvědčení, že je potřeba změna na politické scéně, pokud jde o poměr sil. To už je pozice všech opozičních stran a mnohých mimovládních organizací, že pozice Roberta Fica, jeho praktické kroky a jeho výroky, že poškozují zájmy Slovenské republiky.

Iniciativa Mír pro Ukrajinu, to je renomovaná organizace na Slovensku, která se zaobírá humanitární podporou Ukrajiny, avizovala, že na pondělí svolala protestní shromáždění a myslím si, že to bude příležitost právě pro slovenskou veřejnost v Bratislavě ukázat, co si myslí občané Slovenska o Robertu Ficovi.

V souvislosti s tím, že si evropští lídři drží od Moskvy odstup, se zeptám, zda může Ficova návštěva Kremlu znamenat něco pro pozici Slovenska v Evropské unii?

Robert Fico po posledním summitu v Evropské unii zvláštním způsobem komunikoval s ukrajinským prezidentem Zelenským. To, co víme o této komunikaci, naznačuje, že se dostal Robert Fico do konfliktu se Zelenským. Takže po této zkušenosti a summitu Evropské unie Fico dokonce avizoval, že už nebude podporovat sankční balíky, které unie uvaluje na Rusko.

Takže v Evropské unii samozřejmě Robert Fico testuje postoj, který předtím než se stal premiérem na Slovensku, praktikoval Viktor Orbán. Já si myslím, že teď tento tandem bude víc otevřenější v prosazování takové linie, která nebude nacházet všeobecnější podporu v Evropě a bude komplikovat samozřejmě zaujetí společných stanovisk.

Slovensko je krajina slabší než Maďarsko, krajina s otevřenou ekonomikou a krajina, která je usazena v Evropské unii. My jsme nejintegrovanější stát střední Evropy v Evropské unii. My jsme součástí Eurozóny. Myslím si, že to není dobrá pozice a předpokládám, že na domácí politické scéně bude tlak na Roberta Fica, minimálně na to, aby změnil svoje nastavení. Asi těžko se dá čekat u takto zformovaného politika, že to udělá, ale přece jen si myslím, že tlak bude růst.

Témata jednání

Hlavním tématem Ficovy cesty má být jednání o dodávkách ruského plynu. Může to být i něco jiného?

Já nevím. Robert Fico asi zná geografii poměrně dobře. Dodávky ruského plynu, tedy té jeho části, která se přepravuje na Slovensko přes ukrajinské území, to je záležitost slovensko–ukrajinských vztahů. Tady tedy nevím, jakým způsobem chce vést jednání s Putinem, aby Putin něco prosadil, když Rusko je ve válce s Ukrajinou.

Podle mě tohle může být i takovým „zastíradlem“ a využitím situace. Jistě, že je tam i nějaký domácí kontext. Bude tvrdit svým voličům, případně občanům Slovenska, že šel do Moskvy zachraňovat situaci, ale vzhledem k tomu, že osm let se Robert Fico nesetkal s Putinem, tak není vyloučeno, že budou jednat o nějakých jiných tématech. Možný efekt této návštěvy a její následky se projeví v dlouhodobějším horizontu. Podle mě může jít i o uzavření nějakých neveřejných dohod.