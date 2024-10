Kalouskův odchod jako signál?

Možná měl zakladatel TOP 09 své sbohem straně už dlouho naplánované na přelom září a října. Nicméně do toho vpadla vládní polízanice s odchodem Pirátů z vlády, doprovázená jejich emotivní tiskovou konferencí, po které se zdá případná budoucí spolupráce mezi nimi a ODS spíš zablokovaná. Komentář Praha 16:30 5. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miroslav Kalousek | Zdroj: Profimedia

I když čas jistě bude hrany milosrdně obrušovat a bůhví, co vzejde z voleb na podzim příštího roku. Ostatně Vít Rakušan (STAN) už se stačil zmínit, že pravostředové subjekty budou Piráty potřebovat.

K čemuž se ovšem váže ona ohlášená rezignace Miroslava Kalouska na členství ve straně, kterou před 15 lety budoval. Od počátku s tím, že se jeho hlavní tváří stane Karel Schwarzenberg. Čili osobnost pro jistou část voličského spektra jednoznačně akceptovatelná. A netřeba celý soubor příčin jeho validity vypočítávat. Takže se bylo oč opírat.

Nebyl větší problém získat finance na kampaň a někdejší lidovecký šéf Kalousek také přetáhl do nové strany řadu bývalých kolegů z nejrůznějších regionů.

Raketový nástup

TOP 09 pak na scénu vystartovala v podstatě raketově, rok po vzniku získala ve volbách 16,5 procenta hlasů, čili 41 mandátů a z toho plynoucích pět vládních křesel v Nečasově vládě. Což vše bylo souhrou v podstatě optimálních okolností.

Která se sice opakovat může, ale představit si to není snadné. Respektive příhodnou situaci pro to, aby Kalousek úspěšně postavil už druhý subjekt, o kterém nějaký čas mlhavě hovoří, a který by stál na pravicových principech, jež by chtěl Kalousek dodržovat hlavně v hospodářské oblasti mnohem důsledněji než současná vláda. Jíž kvůli tomu sice permanentně kritizuje, ale v zásadě by byl jejím stranám partnerem.

A oznámení o konci členství v TOP 09 jakoby zrod čehosi signalizuje. Přičemž lze předpokládat, že v části podnikatelského spektra respektovaný a pro svůj suchý humor oblíbený Kalousek by prostředky k rozjezdu nového projektu asi získal.

Složitější by to ale bylo s konstrukcí celostátní strany, čili angažování dostatečného počtu důvěryhodných osob v regionech a otevírání množství místních poboček. Bez celoplošného záběru by projekt ve všeobecných volbách těžko uspěl. A tak dále.

Není někde další kníže?

A pak je tu ovšem ještě otázka tak řečeno kruciální. Kalousek sice požívá jisté popularity, ale zároveň je i mezi středo-pravicovými voliči k němu samému dost skepse. Po dlouhých a leckdy krkolomných dekádách jeho politické kariéry. Což by se ale asi přesto dalo překonat.

Konec konců už se to jednou stalo. Prostřednictvím Schwarzenbergova charismatu a kredibility.

Kalousek, nedávno vyhlašující, že nová strana musí vzniknout nejpozději po Novém roce, možná o někom aspoň trochu podobném ví. A už jsou dohodnuti. Ale snad všichni političtí pozorovatelé a glosátoři si zatím nad tím lámou hlavy.

Autor je komentátor Českého rozhlasu.