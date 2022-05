Průzkumy stranických preferencí ukazují, že se v posledních měsících značně proměnil poměr sil jak mezi jednotlivými stranami vládní koalice, tak mezi oběma koalicemi, které po volbách společně vytvořily vládu – Spolu a Pirátů se Starosty. Komentář Praha 6:30 13. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva ministr financí Zbyněk Stanjura, ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, ministr vnitra Vít Rakušan a premiér Petr Fiala | Foto: Petr Horník | Zdroj: Právo / Profimedia

Poslední průzkum z dílny agentury Kantar potvrdil, že mezi pěti stranami vládní koalice postupně posiluje jen Občanská demokratická strana, zatímco voličská podpora pro ostatní strany vládní koalice slábne. A že zásluhou ODS sice posiluje koalice Spolu, ale na úkor koalice Pirátů a Starostů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jiří Pehe: Měnící se poměr sil mezi vládními stranami otestuje koaliční jednotu

Průzkum Kantaru naznačuje, že hned tři strany vládní koalice – lidovci, TOP 09 a Piráti – by se nemusely dostat do sněmovny, pokud by se volby konaly nyní. Volby se ziskem 33 procent by sice s náskokem vyhrála koalice Spolu, ale preference koalice PirStan klesly od voleb, v nichž získala téměř 16 procent, na pouhých 11 procent.

Tyto změny se přitom dějí téměř výhradně v podobě voličských přesunů v rámci vládního tábora. S trochou nadsázky bychom mohli říct, že ODS kanibalizuje ostatní strany vládní koalice. Neposiluje na úkor opozičních stran, jejichž preference zůstávají stabilní – zhruba na úrovni volebních výsledků.

Vystoupit ze stínu ODS?

Poměr sil mezi stranami vládní koalice je v současnosti samozřejmě určován primárně tím, kolik poslaneckých křesel získaly ve volbách a jak silné jsou tedy jejich poslanecké kluby. A také tím, jaké ministerské posty na základě volebních výsledků získaly.

Dvakrát deset minut a dost. Poslanci zkrátili dobu u řečnického pultu. Bezvýsledně jednají už od 10 hodin Číst článek

Pokud bychom ale měřili sílu jednotlivých stran vládní koalice posledními průzkumy, zdá se, že už jen ODS a hnutí STAN se nemusejí obávat, že by ve volbách neprošly do sněmovny.

Posilování ODS přitom experti připisují hlavně předsedovi ODS a premiérovi Petru Fialovi, který si od voleb zatím udržuje vysokou míru popularity a táhne nejen ODS, ale i celou vládní koalici. Jenže tato závislost ODS, koalice Spolu i celé vládní koalice na jednom politikovi v sobě nese jistou míru nestability.

Tu dále prohlubuje skutečnost, že ODS získává voličskou podporu převážně na úkor ostatních stran pětikoalice. Ostatní strany se mohou začít ptát, zda jejich pokračující setrvávání ve vládní koalici neohrozí jejich budoucnost.

Lidovci i TOP 09 se mohou utěšovat tím, že pokud zůstanou pod křídly ODS v koalici Spolu, mají zaručena křesla ve sněmovně i v dalších zastupitelských sborech, na která by jinak nedosáhli. Otázkou je, co by se stalo, kdyby ODS o další koaliční spolupráci s nimi přestala stát, a rozhodla se, že o voliče obou stran začne bojovat sama.

Koalice PirStan už existuje jen na papíře a zejména Piráti se budou muset rozhodnout, zda se od hnutí STAN a potažmo od celého vládního projektu nedistancovat formálně. Jinak by jejich voličské preference mohly brzy skončit trvale pod hranicí pěti procent.

Shrneme-li: Posilování ODS na úkor ostatních stran vládní koalice je jistě dobrá zpráva pro stranu, ale může začít značně destabilizovat vládní koalici. Jsou-li nejméně tři strany vládní koalice v reálném ohrožení, že se jako samostatné subjekty nemusejí dostat do sněmovny, pokud ve vládní koalici budou dál sekundovat dominantní ODS, je pravděpodobné, že bude růst tlak na to, aby se pokusily ze stínu ODS vystoupit.

Autor působí na New York University Prague