Neobvyklý a nečekaný zážitek měli diváci divadelního představení ve slovenské vesnici Malá Franková na Spiši na severovýchodě Slovenska. Příběh o třech generacích žen přerušil jeden z diváků. A nebyl to nikdo jiný než státní tajemník ministerstva životního prostředí Štefan Kuffa. Komentář Bratislava 6:29 21. srpna 2024

Ten vystoupil s výhradou, že inscenace není vhodná pro přítomné děti, a začal je vyzývat, aby odešly. Vznikla velmi emotivní situace, která vedla k tomu, že na přání diváků byla hra dohrána, musela se ale přesunout do jiných prostor.

Kamila Pešeková: Kulturní válka ve východoslovenské vesnici a diktát těch, co jsou u moci

Štefana Kuffu čili vysokého státního úředníka musel vyvést až starosta obce. Incident vedl následně k velkému pobouření mezi umělci, kteří to považují za pokus zasahovat do jejich umělecké tvorby.

Národní divadlo Košice, které s touto inscenací hostovalo v Malé Frankové v rámci pravidelného festivalu, se postavilo za svoje herce s tím, že „situace neopravňovala nikoho k tomu, aby do představení zasáhl a začal diváky vyhánět“.

Bojovníci za správné hodnoty

Kdo ale zná místní souvislosti, zas tolik být překvapený nemůže. Široká a početná rodina Štefana Kuffy pochází právě ze severu Spiše a mezi místními není snad nikdo, kdo by o někom z rodiny Kuffových neslyšel.

Kuffovi se v posledních letech stali oblíbenci u dezinformačních webů, kde vystupují jako bojovníci za „správné“ konzervativní hodnoty. Dnešním jazykem by je bylo možné označit za influencery, kteří mají na sociálních sítích značný počet příznivců. Patří mezi ně Štefan Kuffa i jeho syn Filip, oba jsou státními tajemníky na ministerstvu životního prostředí.

Nejznámějším členem rodiny je ale katolický kněz Marián Kuffa, Štefanův bratr, který kdysi založil v jedné vesnici pod Tatrami komunitu lidí z ulice, staral se o ně, obrátil je na víru a dal jim nový smysl života. To je bezesporu chvályhodné.

Kněz Kuffa sám ovšem časem propadl představě o vlastní výjimečnosti. Začalo se to projevovat i tím, že navzdory zákazu jeho církevních představených se vyjadřoval i k politickým otázkám, na bohoslužbách i mimo ně.

Naposledy před letošními prezidentskými volbami ve videu, které si během krátké chvíle pustilo přes půl milionu diváků, podpořil vládního kandidáta Petera Pellegriniho. Jako důvod uvedl Pellegriniho odmítavý postoj k registrovaným partnerstvím osob stejného pohlaví, ačkoli v minulosti v parlamentu Pellegrini podobné návrhy podpořil.

Počínání Štefana Kuffy během divadelního představení v Malé Frankové je přísně vzato novým případem, kdy se snaží někdo ze současné vlády rozpoutat další kolo kulturních válek proti domněle liberálním umělcům. Co se dělo před několika dny ve velkém v souvislosti s odvoláním šéfa Slovenského národního divadla Mateje Drličky, chtěl nyní v malém ve východoslovenské vesnici provést i Štefan Kuffa.

Pro tentokrát se herci ubránili. Avšak vzhledem k tomu, že současná vláda uvažuje v kategoriích přítel-nepřítel, se všichni ti, co se státnímu tajemníkovi postavili, musejí obávat následků.

Kuffova intervence byla dalším pokusem představitelů státu diktovat, co se smí, nebo nesmí hrát, co je, nebo není správná kultura. To může vést v extrémním případě až k tomu, že bude z veřejných knihoven vyřazována literatura, která nějakým způsobem nezapadá do schématu vládní garnitury, která je zrovna u moci. A tohle není úplně pozitivní perspektiva.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu