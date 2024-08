Postup byl chybný a opačný, ale dělá se z toho kovbojka, říká Banáš o krocích slovenské ministryně

Do ulic Bratislavy v úterý vyšlo podle organizátorů protestů na 18 tisíc lidí, kteří vyjádřili nesouhlas s kroky ministrů Martiny Šimkovičové a Borise Suska. Lidem vadí mimo jiné způsob, jakým šéfka kultury odvolala ředitele národní galerie a národního divadla. „Dělá se z toho kovbojka,“ reaguje spisovatel Jozef Banáš, který podporuje provládního prezidenta Petera Pellegriniho. Bratislava 0:10 15. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jozef Banáš, spisovatel a podporovatel Petera Pellegriniho | Foto: Jozef Jakubčo | Zdroj: Profimedia/SME

Jak vnímáte kroky ministryně Martiny Šimkovičové, která odvolává šéfy kulturních institucí?

Dovolím si říct většinový slovenský názor. A ten je jiný, než jak to líčil například váš reportér. Nejsem v žádném případě podporovatel ministryně Šimkovičové ani jejích opatření. Jsem podporovatel spravedlnosti.

Ministryně Šimkovičová například odvolala vedoucí pracovníky z Fondu na podporu umění. Já osobně mám s fondem velmi špatné zkušenosti. Nemluvím o ostatních, mluvím o svých zkušenostech.

Podal jsem žádost na podporu vydání svého románu o nejvýznamnějším slovenském vědci Aurelovi Stodolovi. Bylo tam 19 žádostí, z toho 18 bylo jasně politicky motivovaných.

To znamená, že ti tři lidé, které ministryně odvolala, jsou vinni z toho, že vy máte špatnou zkušenost s Fondem na podporu umění?

Já mluvím o své zkušenosti, já to nezevšeobecňuji. V tomto případě, pokud jde o fond, jde jednoznačně o peníze.

Pokud si ministerstvo kultury udělá analýzy, kdo dostával peníze z nevládních organizací, tak to byly ty jasně politicky orientované.

Musím říct, že ministerstvo kultury dělá chybu v tom, a to objektivně vytáčí slovenskou veřejnost, že činí svoje kroky opačně. Nejdřív udělá krok B, že odvolají vedoucího pracovníka, a potom řeknou: Teď uděláme audit a potom se budete všichni divit, co se tam ukáže.

Tak je to v případě ředitele Slovenského národního divadla Matěje Drličku, který je podle mého názoru celkem šikovný a schopný manažer. Ale nemůžeme argumentovat tak, že odvolám Drličku, a potom řeknu, že když zároveň organizuje hudební festival, tak si zřejmě tam přihazoval nějaké lidi z divadla.

Takhle se to dělat nedá. Podobné je to v případě Slovenské národní galerie. Tam už je odvolání ředitelky Alexandry Kusé zřetelnější.

Musím říct, že galerie byla udělaná nádherně. Ale když se paní Kusá hlásila v roce 2010 do konkurzu na post ředitelky, tak v té době její otec, velmi kvalitní a špičkový slovenský architekt, už vedl firmu, která pracovala na opravě a rekonstrukci galerie.

Kdybych já býval v pozici paní Kusé, tak bych velmi zvážil, zda do toho konkurzu vůbec půjdu, abych nevzbuzoval zbytečné podezření.

Nejdřív audit

Ano, podezření paní Kusá vzbudila. Ale nikde není nic dokázáno. Ani v té době neměla pravomoc to ovlivnit. Rozumím tomu, že se vám nelíbí způsob, jakým postupuje Martina Šimkovičová? Ale vlastně nepovažujete odvolání šéfů národního divadla a galerie za odůvodněné. Protože jste říkal, že byla jejich práce dobrá a bezproblémová. Rozumím tomu?

Já říkám, že to neumím posoudit. Posoudit umím jen kroky, které dělá ministerstvo kultury. A to podle mě postupuje v opačném pořadí. Nejdřív přece musí udělat audit, a když z auditu vyplyne, že udělali chyby, tak potom můžeme lidi odvolat.

Tak to bylo v případě rozhlasu a televize, kde šlo o zpravodajství, které bylo jednoznačně neobjektivní.

Ale v případě RTVS nebyly žádné audity, které by doložily neobjektivitu.

Já mám svoji zkušenost se slovenským rozhlasem. Tam jsem jako jeden z nejúspěšnějších slovenských autorů, jako nejvíc překládaný slovenský autor, v podstatě nebyl pozvaný, protože mám nějaký politický názor. Který ale není postavený na tom, že podporuju vládní koalici.

Napětí ve Slovenské televizi se vyostřuje. Zkušení redaktoři podávají výpovědi, vedení televize zasáhlo do reportáže o ministrovi.



Novináři jsou přesvědčeni, že „vláda doslova znásilnila instituci“. @iROZHLAScz & @Radiozurnal1 https://t.co/rsCGZzPdUA — Vít Kubant (@KubanTweet1) August 14, 2024

Já podporuju všechno, co hledá spravedlnost. Pokud se najde nějaká nespravedlnost, tak to podporovat nebudu.

A jednoduše je potřeba říct, že ti herci, kteří pořádají protesty, jsou malinká menšina. Dělá se z toho kovbojka. Všimněte si, že žádné slovenské divadlo tento protest nepodpořilo. Herci Slovenského národního divadla, to je stále těch sedm osm stejných lidí. To přece není objektivní...

Pardon. K protestům se ale přidali i zaměstnanci Slovenské národní galerie, národního divadla, Slovenské filmové a televizní akademie, Rady galerie Slovenska, městská knihovna v Bratislavě, muzeum v Bratislavě, množství dalších slovenských divadel, galerií a jiných institucí. A herci, kteří protestují za činohru národního divadla, to jsou přece velká jména. Emilia Vašáryová, Martin Huba, Zuzana Kronerová, Táňa Pauhoufová, to jsou lidé, kteří jsou často v angažmá i v Česku.

Já vám to nevyvracím. Jen říkám, že to není takový problém, který by lomcoval Slovenskem tak, jak se to prezentuje.

Samozřejmě že opatření, která se zavádí v kultuře, jsou vždycky velmi citlivá, protože kultura je výkladní scéna každého národa, to je úplně jasné. Ale nemám pocit, že by lidé na Slovensku teď nedělali nic jiného, než se zaobírali tím, jaké budou změny v národní galerii a národním divadle.

Řekl jsem jednoznačně, že způsob, jak to dělá ministerstvo kultury, je velmi nešikovný a do velké míry nekvalifikovaný. Kdybych já byl na místě ministryně Šimkovičové, tak se postavím před veřejnost, vedle sebe postavím tři čtyři špičkové kvalifikované známé lidi a povím: Poslouchejte, odvolávám a tito lidé jsou noví a mají moji důvěru.

Bohužel to se nestalo, protože odvolali lidi a neuvedli důvody ani významné osobnosti, které by mohly nahradit ty odvolané. To rozčiluje mě.

Musím říct, že pokud se přistoupí ke změnám do budoucna i na pozicích špiček na ministerstvu kultury, tak já s tím nebudu mít problém. Pokud to budou vést špičkoví a kvalifikovaní lidé. Dělá se z toho kovbojka, která je neadekvátní tomu, čím teď žije Slovensko.

Pellegrini mlčí

Před pár dny jste odmítl nabídku prezidenta Petera Pellegriniho na to stát se jeho poradcem pro oblast kultury. Ale jste jeho podporovatelem. Jak vnímáte to, že prezident zatím k dění na kulturní scéně mlčí? To byste mu jako jeho poradce poradil?

Většinou mám pocit, že prezident Pellegrini mlčí z těch důvodů, že to v tuto chvíli ještě zdaleka nepovažuje za tak závažné téma, jak je to prezentováno.

Ale přece 18 tisíc lidí demonstrujících je na Slovensko poměrně velké číslo.

Nevím, podívejte se, co je to 18 tisíc. Já to nechci dehonestovat. Znám lidi, kteří chodí protestovat. Ale jsou tu přece výsledky parlamentních voleb. Opozice je frustrovaná. Zaznamenala trojnásobnou prohru v parlamentních, prezidentských i evropských volbách. Samozřejmě že bude organizovat protesty, aby vyvolala pocit, že je Slovensko nespokojené.