Legislativní korzet pravdomluvnost nezařídí

Volební boj má být čestný a poctivý, stejně tak v kampani se nemají používat nepravdivé údaje. Takové konstatování by asi podepsal každý občan České republiky. Jiná otázka je, zda a jak se mají lživá tvrzení trestat? Jde o scholastické bádání o tom, kolik andělů se vejde na špičku jehly, nebo o zcela případnou úvahu? Komentář Praha 6:29 10. ledna 2025

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) už to vyřešil, když do Sněmovny poslal návrh zákona o volebních kampaních. Podle něj by za podpásové údery mohl Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí udělit finanční sankci až do výše 2 milionů korun. Pokud se podaří legislativní proces uzavřít do podzimu, norma bude platit od ledna 2026.

Při letmé rekapitulaci všeho, co v minulosti během předvolebních měsíců zaznělo, by člověk nechtěl být v kůži úředníků zmíněné brněnské instituce. Bylo by asi jednoduché vyčlenit jasné lži. Označí-li někdo soupeřícího politika za vraha vlastní babičky – přesto, že se ta dobrá žena se stále těší skvělému zdraví –, může být verdikt včetně milionové pokuty vyřízen během několika dní.

Tenká hranice mezi lží a reklamou

Jenže podobných příkladů omezené příčetnosti se asi nedočkáme. Používají se daleko sofistikovanější metody, kdy zkrátka nelze na první dobrou odlišit, zda jde o nástroj politického marketingu, či o popření faktů.

Andrej Babiš (ANO) před dvěma roky opatřil svůj billboard nápisem, že nezavleče Česko do války, neboť je diplomat, nikoliv voják. Byl za to zasypán kritikou i připomínkou, že prezident nedisponuje žádnou kompetencí, která by mu umožňovala začít, nebo zastavit válečný konflikt. Ovšem měl by kvůli tomu být hnán před úřední stolici?

Pokud Petr Fiala (ODS) nazývá opoziční politiky obchodníky se strachem a Andrej Babiš zase mluví o premiérovi jako o lháři a duševně nemocném jedinci, vejde se to do zákonného mantinelu, nebo už ho to přesahuje? A nemají o těchto záležitostech rozhodovat výhradně voliči?

Kdyby podobný předpis platil v USA, Donald Trump by se nedoplatil. A přesto by usedl v Bílém domě. Je to tristní konstatování, ale v současné éře sociálních sítí, fake news a profesionálních trollů, pravda volby nevyhrává.

Není správné se s tím smiřovat a slušní politici to mají tepat a chovat se jinak, leč legislativní korzet na to bude krátký. Dohlížející byrokraté budou zkoumat, zda je napadnutý výrok lživý, nebo jen ironický, přehnaný, zesměšňující, hyperbolický, či zkrátka hloupý.

Může jim to trvat mnoho týdnů, takže hříšník mezitím bude třeba poslancem, možná ministrem. A jeho partaj sankční poplatek ráda uhradí a ještě ho využije v politickém klání.

SPD a její ubohý plakát

Předehru k zákonné úpravě zažíváme aktuálně ve Sněmovně. Policie žádá o vydání předsedy SPD Tomia Okamury k trestnímu stíhání kvůli údajně rasistickému plakátu před krajskými volbami.

Muž tmavé pleti vytvořený umělou inteligencí na něm třímá zkrvavený nůž a pod ním je nápis: „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší ‚chirurgové‘ z dovozu“.

Je to trapné, nevhodné, ubohé. Avšak trestné? Pokud poslanci Okamuru zbaví imunity, rozhodne o tom soud. Za mnoho let.

SPD to využije hned a označí to za snahu o kriminalizaci politických názorů. A co by na to řekli úředníci? Je to lež, dehonestace soupeře, nebo jen pitomá reklama?

Autorka je redaktorka a komentátorka Deníku