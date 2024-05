Má být Xaver Veselý odvolán z Rady ČT? Ano, jitřil nenávist. Ale spíš odvolán nebude

Moderátor a zároveň člen Rady České televize Luboš Xaver Veselý předminulý týden ve svém pořadu Xaver Live na YouTube sprostě napadl herečku a diplomatku Magdu Vašáryovou. Čelí za to riziku, že bude odvolán z Rady ČT. Xaver s poměrně velkým časovým odstupem reagoval na vyjádření Vašáryové těsně po slovenských volbách, kde řekla, že vítěznou stranu Směr-SD volila i spodina. Komentář Praha 16:30 27. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Moderátor a zároveň člen Rady České televize Luboš Xaver Veselý minulý týden ve svém pořadu Xaver Live na YouTube sprostě napadl herečku a diplomatku Magdu Vašáryovou | Zdroj: Profimedia

Ocituji slova Vašáryové: „Budeme se muset podívat, kolik procent voličů je vlastně fašistů, neofašistů, neonacistů,“ řekla. Dodala, že Robert Fico a jeho družina jsou vyčichlí lidé, od kterých nelze čekat nic pozitivního pro moderní Slovensko. A zakončila: „Tak uvidíme, nakolik se ztotožnili s hledáním voličů mezi těmi nesystémovými voliči, anebo dokonce vysloveně spodinou.“

Tuto citaci Xaver vložil do svého vysílání a, poté co poslal děti pryč od obrazovek, diplomatce vzkázal: „Milá zlatá Vášáryová. Ty spodino. Já ti ze srdce přeju, aby ti mráz roztrhnul pr...,“ to slovo nemohu vyslovit. Poté ještě dodal, že to byla v branži „kur...“, opět to slovo nemohu vyslovit.

Pojďme se nejprve podívat na vyjádření Vašáryové. Její otázka zněla, nakolik se Robert Fico a Směr ztotožnili s nesystémovými voliči, nebo dokonce spodinou.

Měla právo nazvat část voličů Směru spodinou? Zkusme otázku postavit jinak. Jak bychom nazvali voliče, kteří poháněni Ficovými lidmi i samotným předsedou Směru na náměstí řvali o slovenské prezidentce, že je „americká ku...“ a zase to slovo nevyslovím. Hodí se na ně výraz spodina? Nebo to snad byla slovenská elita?

Zpět ke Xaverovi. Patří takový člověk do Rady České televize? Připomenu, kdo ho do ní v roce 2020 nominoval. Učinila to organizace Centrum pro občanské svobody, pravicový think-tank, který tehdy spustil Václav Klaus junior.

Pojďme se nejprve zeptat, co Xaver svým vzkazem Vašáryové vlastně sledoval, jaký měl ten vzkaz smysl? Když se začalo mluvit o jeho odvolání z Rady ČT, najednou se omluvil, že to neměl říkat. Ale proč to řekl? Jaký měl cíl?

Ten vzkaz byl opravdu velmi surový, násilnický. Byl by násilnický i vůči muži, ale vůči ženě je odporný dvojnásob. Jak asi na taková slova zareagují lidé, kteří poslouchají Xavera? Jak ho mají vnímat antisystémoví voliči? Ten vzkaz je v podstatě výzvou k násilí. A zakončen je zařazením Vašáryové mezi slušně řečeno prostitutky, zjevně proto, aby byla její lidská hodnota snížena, zpochybněna.

Xaver se svým sprostým, nenávist vyvolávajícím vzkazem samozřejmě do Rady ČT nepatří. A nejen to, velká rada, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, by se měla vzkazem Xavera zabývat, protože podle mne porušuje zákon o audiovizuálních mediálních službách. Ale zároveň si myslím, že tento hrubý moderátor z Rady ČT odvolán nebude.

