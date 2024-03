Neefektivní změna. Na konci března po půl roce ve funkci skončí ředitelé kanálů ČT1 a ČT2

Pravdomet je nebezpečná zbraň, usmívá se Macháček. Hraje v seriálu o paranormálních jevech

„Skoro všichni herci se ptali, co to je vlastně za žánr. Je v tom patrná záhadnost – sci-fi, komedie, rodinné melodrama,“ popisuje herec Jiří Macháček seriál To se vysvětlí, soudruzi!.