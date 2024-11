Muskovo psí šetření

Když před volbami Donald Trump prohlásil, že si vezme svého kamaráda, nejbohatšího člověka na světě Elona Muska de facto do vlády, vyvolalo to zaslouženou pozornost. Komentátoři upozorňovali na střet zájmů, jiní to brali jako vtip, či se doufalo, že Trump volby nevyhraje, takže se to nestane. Jenže už se to děje a celá záležitost nabírá poněkud absurdní podobu. Komentář Praha 6:29 21. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Elon Musk se zvoleným prezidentem Donaldem Trumpem a zpěvákem Kidem Rockem na zápase UFC v newyorské Madison Square Garden (16. listopadu 2024) | Foto: Kena Betancur | Zdroj: AFP / Profimedia

Musk si nově vytvořené takzvané Ministerstvo vládní efektivity pojmenoval tak, aby zkratka dávala slovo DOGE, což je jeho oblíbená kryptoměna se značkou psa. Oblíbená je proto, že vznikla jako vtip, fakticky nemá žádnou hodnotu.

Musk s Trumpem uvedli, že z vládních výdajů škrtnou dva biliony dolarů během necelých dvou let. To je nemožné, pokud nechtějí škrtnout celý stát – protože po odečtení mandatorních výdajů typu penze a zdravotnictví zbydou právě ani ne dva biliony.

Zadlužení Ameriky poroste

Pravda je, že zadlužení Ameriky od covidové pandemie výrazně vzrostlo, dosahuje úrovně zadluženého jihu Evropy a roční deficit je příliš velký. Nějaké šetření bude muset přijít. Jenže Trump v ekonomickém programu leccos nasliboval, a to především dvěma nesourodým skupinám voličů: těm chudým a také nejbohatším.

Těm nízkopříjmovým například zvýšení daňových úlev na děti a škrtnutí daní ze sociálních dávek, což připraví rozpočet o stamiliardy dolarů. Těm bohatým budoucí prezident také slíbil daňové škrty, respektive ponechání daňových úlev z roku 2017, které Trump tehdy prosadil a které měly v příštím roce skončit.

Snížená má zůstat i daňová sazba pro nejbohatší a pro firmy. Právě tyhle úlevy jsou kritizovány za to, že nejvíce přispěly k růstu federálního dluhu. Podle rozpočtového úřadu amerického Kongresu skoro o pět bilionů dolarů.

Trumpova hospodářská vize není jen o daních a dávkách. Ztělesňuje ji právě Musk. Tvořící se vláda slibuje zmenšit regulace – tedy veřejnou kontrolu nad tím, co dělají technologické firmy, aby se odstartoval raketový pokrok.

Úřady, které na ně dohlížejí, chce Musk škrtat a úředníky vyhazovat. Právě to má učinit Ameriku znovu velkou. Proto Trumpa podporovali lidé kolem kryptoměn a umělé inteligence.

Sluha dvou pánů?

Je to paradoxní situace: Trump chce být sluha dvou pánů: chudších mas, kterým chce nechat vyšší dávky a servírovat konzervativní, tedy rodinné a poněkud vesnické, hodnoty.

A pak ultraboháče, novodobou technologickou oligarchii, která chce změnit svět k obrazu svému. Muskovy plány na osídlení Marsu do dvaceti let budiž toho křiklavým příkladem. Nutno dodat, že i do takovýchto plánů má jít velká část veřejných peněz.

Jenže současná doba má paradoxní podstatu. Jako zmíněná kryptoměna Doge, se kterou se, ač je k ničemu, čile obchoduje. Musk si hraje s ní i s lidmi a hýbe kurzem svými poznámkami nahoru a dolů. Co slovo, to miliardy. Asi čeká, že takhle půjde kouzlit i se státní kasou.

Trumpův kabinet bude jednou rukou rozdávat nejbohatším a nejchudším, ministerstvo miliardáře Muska druhou rukou šetřit.

Biliony sem, biliony tam.

