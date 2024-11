Trumpova cla dopadnou hlavně na země jako Česko. Ztráty budou v řádu miliard korun, varuje Špicar

Před vznikající Evropskou komisí se objevují další a další výzvy. Jednou z nich je znovuzvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem. Trump v kampani mluvil o navyšování cel na evropské elektromobily i čínské zboží. Obojí by mohlo zasáhnout ekonomiku starého kontinentu. „Zvýšení cel na evropské automobily by znamenalo ztráty minimálně v řádech miliard korun,“ varuje pro Český rozhlas Plus Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy. Rozhovor Praha 9:35 17. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Reagovat silou bych minimálně v této fázi nedoporučoval, říká Špicar | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Máte obavy z celní války se Spojenými státy?

Samozřejmě, máme obavy. Spojené státy jsou jedním z hlavních ekonomických partnerů. Česká ekonomika je exportně orientovaná. To znamená, že zhoršení bilaterálních vztahů mezi Evropskou unií a USA by samozřejmě velmi negativně dopadlo především na takové státy, jako je Česká republika.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak budoucí vztahy mezi Evropskou komisí a vládou Donalda Trumpa vidí novinář Ondřej Houska a viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar

Jak by podle vás měla Evropská komise na celou situaci reagovat? Je na místě zvolit spíš vstřícnější přístup, nebo naopak reagovat recipročně silou?

Reagovat silou bych minimálně v této fázi nedoporučoval. Myslím, že tvořící se Evropská komise zvolila správný přístup, tedy situaci neeskalovat. Nebrat vážně každé slovo z americké předvolební kampaně. Doufám také, že se ale připravují na velmi tvrdá jednání.

V této souvislosti je potřeba zdůraznit a objektivně zhodnotit to, o čem hovoří Donald Trump. Protože když se podíváte na cla, která uvaluje Amerika na vozy z Evropské unie, tak ta jsou výrazně nižší, než uvaluje Evropská unie na vozy ze Spojených států.

Takže ono to není tak černobílé, že by Spojené státy vyhrožovaly nesmyslnými cly na zboží z Evropské unie a přitom Unie měla na všechno nižší cla než obráceně.

Donald Trump je znám svou vysazeností na import německých automobilek. Ty se ocitají dlouhodobě ve finančních problémech, plánují škrty, musí se vypořádat s přechodem na elektromobilitu. Jak velká rána by pak pro ně mohla být americká cla ve výši deset až dvacet procent?

Samozřejmě by to byl pro ně obrovský problém a vzhledem k návaznosti českého dodavatelského autoprůmyslu na německé finální výrobce by to byla obrovská rána i pro nás.

35:46 Zelenou ekonomiku ani elektroauta Trump nezastaví. Rozhoduje kapitál. A USA by opět prohrály s Čínou Číst článek

A znovu zdůrazňuji, tohle určitě ve hře bude, protože disproporce je tam značná. Američané zkrátka mají na evropská auta nižší cla, Evropané na americká vyšší, a to výrazně. Opravdu bych se divil, kdyby tohle Donald Trump během jednání nepoložil na stůl.

Jak velká rána by to pro český průmysl a českou ekonomiku byla?

Obrovská. Nechte si to vypočítat od někoho, kdo se tím živí, já to nejsem. Ale bavíme se tady o ztrátách v řádech miliard korun. Minimálně.

Kvalitní čínská elektroauta

Jak by Evropa měla chránit svou konkurenceschopnost v případě, že americká administrativa uvalí slíbená šedesátiprocentní cla na čínský dovoz a ten se přesune do Evropy?

To je velmi reálný scénář. Je možné, že Donald Trump nepůjde na 60 procent, ale i tak cla na čínské výrobky výrazně zvýší. Obávám se, že jeho hlavní soupeř není Evropská unie ani Rusko, ale je to Čína.

Potom tady bude obrovská nadprodukce například čínských elektrovozů, které budou muset někam mířit. A s největší pravděpodobností vzhledem ke koupěschopnosti a snaze dostat se v Evropě co nejrychleji k čisté mobilitě to bude právě do Evropy.

Čína vyzývá českou vládu, aby pomohla vyřešit spor s Evropskou unií ohledně elektromobilů Číst článek

To samozřejmě bude obrovský problém pro evropské výrobce. A to nejen proto, že těch vozů, které sem zamíří, bude opravdu mnoho. Ale protože čínské elektrovozy, a řekněme si to upřímně, jsou prostě víc konkurenceschopné. Jsou to velmi kvalitní vozy za velmi dobrou cenu. A to bude pro mnoho evropských zákazníků velmi lákavé.

Dávalo by smysl, kdyby se Evropa také připojila k americkému tažení proti čínskému importu? Kdyby se připojila k té přísné celní politice, jakou slibují Spojené státy?

Skrze naši bruselskou organizaci, největší evropský zaměstnavatelský svaz

BusinessEurope se teď budeme velmi intenzivně snažit hovořit jak s evropskými politiky, tedy s partnery na straně Evropské komise, tak s americkými politiky o tom, že celní války nemají vítěze. Mají jenom poražené. Což by bylo dobré si uvědomit.

Navíc je také důležité, aby si Donald Trump a USA uvědomily, že se tady opravdu intenzivně formuje takzvaná osa zla. A nebylo by šťastné, aby byla demokratická osa s tržním hospodářství oslabená vzájemnými půtkami. Doufám, že si to všichni uvědomí a budou podle toho postupovat.

Příliš drahé energie

Pokud ale celní válka, jestli to tak můžeme nazvat, začne, tak evropský byznys asi bude hledat cesty k přesunu výroby na americký trh. Existují takové scénáře i pro český byznys?

Bohužel nejenom existují, ale už se i dějí. Už registrujeme několik firem, které svoji výrobu přestěhovaly do Spojených států v minulých letech. To, o čem se tady bavíme, totiž není žádná doména republikánské administrativy, dělo se to už za prezidenta Joea Bidena.

24:10 Trump přinese dle Vondry méně zeleného aktivismu. ‚Změna klimatu pokračuje,‘ míní Niedermayer Číst článek

Jeho Inflation Reduction Act, který pomocí veřejné podpory láká do USA zahraniční investice, funguje dobře. A mnoho evropských firem se do Spojených států stěhuje nejen kvůli této podpoře. Ale hlavně je to kvůli cenám energií.

Znamená to, že máte-li vysoce energeticky náročné provozy, a Česká republika jich má coby nejprůmyslovější ekonomika v Evropě v podstatě nejvíc, tak jste neuvěřitelně závislý na cenách elektřiny a plynu.

A jak už jsme si přečetli ve zprávě Maria Draghiho, ve Spojených státech je násobně levnější plyn i elektřina. Chcete-li zůstat konkurenceschopný, tak musíte hledat teritorium, kde se k těm levným energiím dostanete. A to v tuto chvíli není Evropa, ale především Spojené státy.

V reakci na Trumpovo vítězství jste napsal na sociální sítě: Už žádný levný plyn a strýček, který platí naše účty. Evropa si musí dodělat své vlastní úkoly a postavit se na vlastní nohy. Všichni víme, co je potřeba udělat. Co jsou ty neodkladné úkoly pro následující měsíce?

Je to jednoduché. Každý, koho to zajímá, ať si přečte zprávu Enrica Letty (o konkurenceschopnosti Evropy, pozn. red.), ať ji doplní o zprávu Maria Draghiho a má to tam vyjmenované od a do zet. Je to tam skvěle popsané, vysvětlené a vyčíslené. Jenom to musíme udělat.