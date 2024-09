Německo zpomaluje, takže Češi, šlápněte na plyn

Ekonomickým světem zase jednou proběhla zpráva o tom, že se německému hospodářství nedaří, dokonce to je ještě horší, než se dosud myslelo. Například v letošním roce zůstane Německo v recesi – ale ten pokles dosáhne pouze jedné desetiny procenta, odhadli představitelé pěti důležitých výzkumných institutů. Komentář Berlín 16:30 28. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Žena pracuje na lince ve společnosti Kiekert Přelouč | Foto: Radek Kalhous | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Jako by na tom bylo něco nového. Oslabení světového obchodu a nedomyšlená vládní iniciativa na podporu čisté energie zavedla Německo do potíží, ze kterých se tamní ekonomika dosud nedokázala dostat.

Mimo jiné i vinou toho, že spolková vláda nedokáže zařídit, co by dnes firmy potřebovaly. Tedy konkrétně: odbourání nesmyslné byrokracie a také politiky subvencí, která pomáhá jednotlivým firmám, všem ostatním ale škodí.

Sice pravda, ale nepřeceňovat

V Česku – a ostatně také v Rakousku – je o takové zprávy zájem, protože německé frustrace se automaticky přenášejí i do těchto zemí. Těžko u nás očekávat nějakou velkolepou prosperitu, když se Německu nedaří – pro takový závěr člověk ani nepotřebuje konzultovat nositele Nobelovy ceny.

Přesto se dnes ukazuje, že by se tato pravda neměla přeceňovat, a možná právě z toho důvodu, že je tak obvyklá.

Německo zůstane náš nejdůležitější partner, přesto se nemusíme nechat strhnout do jeho potíží. Můžeme totiž hledat východiska, která by německý výpadek aspoň zčásti kompenzovala. Přitom nemůžeme vyloučit, že se to už dnes daří.

Svědčí o tom průzkumy optimismu u podnikatelů. Jejich nálada v Česku obvykle se zpožděním kopíruje postoje Německa. Při poslední krizi je to jinak.

Mnichovský institut Ifo třeba zjistil, že nálada Němců průběžně míří směrem dolů, konkrétně hodnocení aktuální situace se zhoršuje už od počátku roku 2021.

V tuzemsku se podle šetření Českého statistického úřadu někdy nálada zlepšuje. Při nárazech krize sice dochází k pádům, při kterých se dostáváme na úroveň Němců, ale přesto se optimismus znovu probouzí. To je právě současná situace.

(Někteří) naši podnikatelé se už našli

Podnikatelé tím dávají za pravdu České národní bance, která dosud trvá na své prognóze, že po klopýtání posledních měsíců a čtvrtletí se od třetího čtvrtletí letošního roku začne ekonomický výkon zřetelně zlepšovat.

Z takových prognóz nikdy není jasné, v jakém sektoru má dojít k obratu, minimálně z průzkumu podnikatelských nálad však vyplývá, že v některých firmách už našli cestu a že takových podniků je dost, aby to mělo dopad na celou ekonomiku.

Přesněji řečeno, zatím to je spíše naděje, která se musí potvrdit v těchto měsících.

Špatné zprávy z Německa by proto měly Čechům připomenout, aby nespoléhali na to, až je kolegové ze sousedství vytáhnou z potíží, ale aby s ještě větším nasazením hledali vlastní cestu.

Autor je reportér serveru Seznam Zprávy