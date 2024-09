Německá společnost je přetížená. Tlačí na politiky, ať něco dělají s migrací, popisuje politolog

Německo od pondělí nasadí podél celých hranic policisty, kteří budou na místě vyhošťovat všechny, kdo na německé území nesmějí. Běženci tak můžou uvíznout v zemích, přes které do Německa putovali, tedy třeba i v Česku, kudy vedou některé pašerácké trasy. „Společnost je přetížená a politika pod touto tíhou musí jednat,“ říká pro Český rozhlas Plus politolog Lukáš Novotný z Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Praha 23:20 10. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Od pondělí něměcko nasadí podél celých hranic policisty (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Myslíte si, že za zavedením kontrol na hranicích stojí snaha německé vlády vyjít vstříc opozici? A reagovat na tlak, který vyvolaly volby ve východoněmeckých spolkových zemích Sasko a Durynsko?

Je to tak. Vláda se dostala do reaktivní pozice, kdy musí reflektovat špatné volební výsledky všech tří stran, které vládnou na celostátní úrovni – Zelení, SPD a FDP. Tato strana se navíc do zmíněných spolkových parlamentů vůbec nedostala.

Tlak je vyvíjen i ze spolkové úrovně. Musíme si uvědomit i to, že CDU má významné zemské premiéry, kteří také tlačí na spolkovou vládu, aby byla aktivní. A nevyklízela prostor pro krajně pravicovou Alternativu pro Německo (AfD), která, jak víme, zvítězila v Sasku a Durynsku v zemských volbách.

Po srpnovém teroristickém útoku v Solingenu, při kterém neúspěšný žadatel o azyl ze Sýrie zabil na městských slavnostech tři lidi a osm dalších zranil, představila vláda bezpečnostní balíček. Jeho cílem je zpřísnit migrační politiku. Je tento balíček dostatečně ambiciózní? Nebo je kritika ze strany opozičních stran včetně CDU/CSU oprávněná?

Pokud vím, tak ten balíček se ještě nerealizuje. Postupně se zatím zveřejňuje. A v úterý mají část z toho za zavřenými dveřmi projednávat společně se spolkovou ministryní vnitra Nancy Faeserovou právě reprezentanti z CDU/CSU.

Na co spolková vláda zareagovala ihned, to je omezení používání útočných nožů na veřejnosti a podobně.

Na mě to působí, že je ta země momentálně přetížená. Když se podíváte na německé zpravodajské stanice, tak je tomuto tématu věnováno neúměrné množství pozornosti. Jako pozorovatel německé politiky bych skoro řekl: A kde je prostor pro témata jako školství, zdravotnictví a podobně?

Přetížené jsou i složky, které tohle téma mají řešit. V souvislosti s hraničními kontrolami, které jsou teď ohlášené, tedy na hranicích s Francií, Lucemburskem, Belgií, Nizozemskem a Dánskem, se má uvolnit až tisíc nových pracovních míst.

Mezi lety 2008 až 2023, zejména po migrační krizi, výrazně narostl třeba počet lidí v bavorské policii, a to o 8000 pracovníků. Společnost je přetížená a politika pod touto tíhou musí jednat.

Ano, to potvrzuje i náš zahraniční zpravodaj z Německa Václav Jabůrek, že migrace je teď téma číslo jedna dokonce i před ekonomikou. Jak na tyto změny reaguje německá veřejnost? A jak organizace pracující s migranty?

V německé veřejnosti se samozřejmě objevují obavy z toho, že to politika nezvládá.

On se i ten veřejný prostor v Německu proměnil. Vidíme to na různých festivalech, městských slavnostech a podobně, kde jsou zesílené kontroly policistů, hasičů a veřejných složek. To všechno vyvolává u někoho latentní, u někoho pochopitelně i větší obavu z toho, co se v zemi děje.

Co se týče neziskových organizací, ty jsou podle mě pod specifickým tlakem, který na ně dlouhodobě vyvíjí zejména Alternativa pro Německo. A to hlavně na východě Německa, kde je strana silnější. Ale ten tlak je i na západě země. Tlak vyvíjí i nálada ve společnosti.

Situace teď není úplně dobrá a já sám jsem zvědavý, jak politika tuhle velmi nebezpečnou zatáčku vybere, protože je potřeba jednat. Je potřeba nálady ve společnosti uklidnit.

Volby v Braniborsku

Dá se předpokládat, že toto všudypřítomné téma migrace bude mít zásadní vliv i na blížící se zemské volby v Braniborsku?

Určitě to vliv bude mít. Díval jsem se, že Alternativa pro Německa se tam v prvních průzkumech objevuje dokonce už nad 30 procenty preferencí.

Podotýkám, že v Braniborsku dnes vládne velmi úspěšný premiér Dietmar Woidke, který je sociální demokrat (SPD). Má koalici s CDU a Zelenými. A momentálně je v průzkumech SPD až na třetím místě.

To znamená, že by mohla ztratit ten velmi významný post ministerského předsedy v Braniborsku. Vznikla by koalice jiná, možná i za přispění SPD, ale sociální demokracie už by neměla zemského premiéra.

A to by pro SPD byla další velká rána. Protože ve Woidkem má strana toho reprezentanta, který ukazuje, že sociální demokracie je ještě pořád v těch nových spolkových zemích silná. A to se teď asi změní.