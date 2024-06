Odjištěná zbraň z Argentiny

Javier Milei rád zpívá, tancuje za zvuků burácivé hudby, nosí rozcuch s kotletami a koženou bundu. Stylizaci do rockové hvězdy předvedl i na konferenci v Praze, kolem které se setkal i s tuzemským premiérem a prezidentem. Fanoušci anarchokapitalismu a libertariánství byli nadšeni. Jeho projev byl napravo od Klause v devadesátkách, glosoval jeden z účastníků konference. Praha 16:30 27. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Argentinský prezident Javier Milei | Foto: Leandro Bustamante Gomez | Zdroj: Reuters

Milei si pózu rockového provokatéra ještě chvilku může užívat. Je půl roku ve funkci, a ačkoli proti němu část Argentinců masivně protestuje, podporu veřejnosti zatím má. Podařilo se mu totiž prozatím zakročit proti největší bolesti země, hyperinflaci.

Argentina nemá žádné devizové rezervy a dosud si vláda pomáhala tak, že na potřebné výdaje jednoduše tiskla peníze. Výsledkem byla inflace v řádu stovek procent. Milei devalvoval tamní měnu peso a seškrtal státní výdaje.

Inflace spadla z prosincových 24 procent dokonce pod aktuálních pět procent. Chce také masivně privatizovat a lákat zahraniční investory.

Jenže také padají mzdy, lidé přestávají utrácet a peso opět vypadá nadhodnoceně. Levici a centristům vadí, že vláda chce přestat posílat peníze univerzitám, že schvaluje zákony tak, že obchází legislativní proces či po orbánovsku ovládl média.

Steak a Malbeck

Ačkoli se argentinskému prezidentovi v Česku dostalo prvoligového politického přijetí, Milei jezdí do zahraničí většinou na pozvání populistických stran. Ve Španělsku kritikou ženy tamějšího premiéra v trumpovském stylu způsobil diplomatickou roztržku. V Německu jej přijal kancléř Scholz, podle médií mu ale spíše chladně doporučil rozvahu nad škrty. Němci ovšem podpoří vstup Argentiny do OECD, takže tohle vítězství si odtamtud Milei odvezl.

Jestli se libertariánský experiment v dlouhodobě problematické latinsko-americké zemi povede, byl by to spíše zázrak. Už za rok musí zaplatit investorům splátku deset miliard dolarů. Sama image drsňáckého chlapáka, který nikomu nic nechce dát a s ničím se nepáře, na to stačit patrně nebude.

Možná proto sází Milei na kamarádšoft s aktuálně asi nejmocnějšími lidmi světa, tedy s americkými technologickými miliardáři. Dvakrát se potkal s Elonem Muskem, který se netají obdivem k autoritářským figurám, také se Samem Altmanem z Open AI či šéfem Applu Timem Cookem.

Milei slíbil, že ze země udělá útočiště pro umělou inteligenci – chce přilákat investory, kterým by překážela chystaná regulace v Evropské unii a Spojených státech. Jak řekl doslova ekonomický poradce argentinského prezidenta, případné desperáty přivítají pěkným steakem a Malbecem.

To může být největší hra s ohněm, kterou Milei hraje, a zásadně přesahuje hranice Argentiny.

Umělá inteligence se rozvíjí obrovským tempem a v nesprávných rukou může nadělat pěknou paseku. Algoritmy sociálních sítí proti tomu byly ještě čajíček, přesto vykopaly příkopy ve společnosti, radikalizovaly ji a vynesly do popředí populisty, showmany přinášející jednoduchá řešení na složité problémy. Svět zaplavený podvody s realistickými fejky z argentinské dílny by byl teprve pořádná jízda.

Autorka řídí byznysový web Newstream.cz