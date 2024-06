Rozdíl v určitých ideálech je velký, ale společné téma je podpora Ukrajiny, říká novinář k návštěvě Mileie

Argentinský prezident Javier Milei pokračuje v evropském turné. Zatím navštívil Španělsko a Německo, v pondělí dorazí do Česka. Viděl se se zástupci španělské krajně pravicové opozice, německým kancléřem a převzal cenu německého libertariánského think-tanku. „On je opravdu velkou hvězdou tohoto hnutí. Zaznamenal velký úspěch tím, že se chopil tak velkého státu jako je Argentina,“ říká v rozhovoru pro Český rozhlas Plus publicista Tomáš Trněný. Rozhovor Praha 13:36 24. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Jak si vysvětlujete oblíbenost poměrně kontroverzního argentinského prezidenta u evropských liberálů, respektive libertariánů?

On je opravdu velkou hvězdou tohoto hnutí. Zaznamenal velký úspěch tím, že se chopil tak velkého státu jako je Argentina. Zároveň je však do jisté míry hvězdou kontroverzní. Milei nejde pro urážku daleko, což jsme mohli vidět v případu Španělska. Mnoha lidem je sympatický nejen svým bojem proti státu, ale také proti levici a hnutím komunistických stran.

Asi bude poměrně obtížné balancovat v této situaci i pro prezidenta Pavla. Společné téma ale, myslím, mají, a to je podpora Ukrajiny.

Podpora Ukrajiny je jasným společným tématem. Javier Milei je v tomto ohledu výjimkou v regionu Latinské Ameriky. Je to region, který je buďto poměrně neutrální, nebo nakloněný ruské straně.

Javier Milei je největší spojenec Ukrajiny v tomto regionu. Spekuluje se dokonce o možné výrobě dělostřeleckých granátů v Argentině. Argentina už dříve dodala Ukrajině armádní vrtulníky.

Může se naopak stát, že se budou rozcházet v přístupu k sociálním otázkách? Víme, že Petr Pavel ukončil cestu po vyloučených lokalitách. Prezident Milei postupuje zase velmi tvrdě.

Nevíme, zda na taková témata dojde. Myslím si, že obě strany budou rozhovor držet spíše v mezích zahraniční politiky a do té domácí příliš nezacházet. Rozdíl v určitých ideálech je tam opravdu velmi velký.

Můžeme ještě připomenout, jak se odvíjela návštěva Německa? Mluvili jsme o návštěvě Španělska, na jednu stranu však víme, že v Německu Javier Milei dostal cenu (německého libertariánského think-tanku), na druhou stranu německá vláda zrušila plánovanou vojenskou přehlídku a společnou tiskovou konferenci s německým kancléřem Scholzem.

Je to tak. Ohledně zrušení vojenské přehlídky panují mírné neshody. Oficiální verze je taková, že státnické pocty odřekla argentinská strana.

Německá média nicméně spekulují o tom, že se německé straně příliš nelíbila Mileiova podpora krajní pravice v rámci Evropy, a také to, že se snažila zachovat dobré vztahy se Španělskem. Neposkytla tudíž Mileiovi a jeho delegaci takové pocty.

Nejsou ty zmíněné kontroverze, třeba i to setkání s krajně pravicovou stranou VOX ve Španělsku, trochu nevýhodou i pro jeho přijetí v České republice? Nehrozí Česku, že se potenciálně přihlásí k někomu, kdo nemusí respektovat demokratické hodnoty?

Zatím takové kontroverze nevidíme. Do jisté míry to ale jistě riziko je. Poměrně kontroverzní jsou nejen setkání s krajní pravicí v Evropě, ale i některé domácí politiky.

Viděli jsme to především v jeho prezidentské kampani, kdy opakovaně označoval klimatickou změnu za lež. Byl velkým odpůrcem například sexuální výchovy ve školách a také do jisté míry potratů, kdy razil myšlenku, že by měl být potrat možný jen při ohrožení života matky. To, co poměrně rezonovalo v Argentině, bylo také zpochybňování zločinů a počtu obětí argentinské vojenské diktatury v letech 1976 až 1983. V tomto ohledu tam určité riziko je.