Premiérův slib německých platů a pokrytectví v české politice

Nespočet politologů, marketérů a komunikačních mágů pátrá po tom, co nejvíc zabírá na voliče. Tedy kromě blahobytu. Vzhledem k tomu, že toto lákadlo není momentálně v Česku po ruce, vymýšlejí se ve stranických centrálách strategie, jak lidi zaujmout, přetáhnout ze soupeřova tábora, nebo aspoň přesvědčit, aby přišli svůj hlas vhodit do urny. Komentář Praha 6:29 29. listopadu 2024

Poradci předsedy vlády a ODS vsadili na sdělení, že pokud dají občané současné vládní koalici ještě čtyři roky, dosáhnou jejich platy německé výše. Když to Petr Fiala v České televizi pronesl, bylo jasné, co to způsobí.

Ze všech stran se ozvala kritika, většinou věcná, protože při současném výkonu ekonomiky podobný slib zkrátka není reálný. Fiala svůj výrok vysvětlil snahou postavit se apatii a malověrnosti obyvatelstva. Češi mají mít ambici vyrovnat se Němcům či Rakušanům, neboť určitě nejsou horší pracanti.

Povolené Fialovo přehánění

Nechme stranou sofistikovanou debatu, proč se nemůže podařit dohnat jejich platovou úroveň nejen za jedno, ale ani za deset volebních období. Premiérův apel zazněl jako úvodní výstřel předvolební kampaně, který neměl žádný faktografický základ.

Byla to lež, předvádění falešných sobů, fejk? Nikoli, šlo o politickou proklamaci v mezích povoleného přehánění. Pokrytecké je, že platy politiků už evropské parametry mají, a navíc na hospodářském růstu nijak nezávisejí.

A ministerský předseda má důvod k červenání i kvůli dalším věcem. Heslo z billboardů koalice Spolu, že vláda zbavila Česko závislosti na ruských surovinách, si lidé mohou vykládat jako klamavou reklamu.

Především poté, kdy Petr Fiala v debatě Deníku.cz řekl, že zaplavení tuzemského trhu ruským plynem je „zcela logické“, anžto je levný. Vybrat si prý ovšem můžeme jakýkoliv odlišný zdroj. Pokrytecký argument.

Ministryně obrany Jana Černochová téměř co týden ohlašuje nákupy zbraňových systémů. K čemu nám ale budou, když se armádě nedostává lidské síly?

Podle náčelníka generálního štábu Karla Řehky by ke zvládnutí všech obranných povinností potřebovala 37 tisíc vojáků z povolání. Teď jich má 28 tisíc a nábory se nedaří. Řeči o modernizaci a plnění mezinárodních závazků tak zavánějí pokrytectvím.

Tři roky pro spřátelené firmy?

Na obsahové cíle vzdělávací politiky se téměř rezignovalo, většina debat se točí kolem materiálních záležitostí. Jedna věc se ale povedla, a to je elektronizace přihlášek na střední školy. Na koleni a pod taktovkou krutopřísného manažera Miroslava Krejčího.

Ten v rozhovoru pro Právo detailně popsal, jak se mu podařilo v rekordně krátkém čase splnit ministerské zadání, ušetřit sto milionů, zbavit se externích parazitů a donutit zaměstnance Cermatu znásobit produktivitu práce.

Není divu, že jako ředitel této organizace raději skončil. Nepochopitelné je, že po Bartošově odvolání o jeho služby neprojevilo zájem ministerstvo pro místní rozvoj. Vláda rozdělané projekty kolem digitalizace stavebního řízení zrušila a začít se musí od píky. Hotovo má být za tři roky.

„Kdyby se rozhodli systém dopracovat, bylo by to kratší, a toho jsem se chtěl ujmout,“ uvedl Krejčí. Proč nový ministr Petr Kulhánek po Krejčím s nadšením nesáhl?

Existuje na to jiné označení než pokrytectví?

Autorka je redaktorka a komentátorka Deníku