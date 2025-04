Nekup to, když je to tak levné

Asi proto nepřekvapí údaj Eurostatu, podle kterého v České republice 94 procent populace ve věku 16 až 74 let používá internet. Z nich 86 procent si za poslední rok nakoupilo službu či zboží na internetu. Obě čísla patří v rámci Evropy k těm nejvyšším.

Důvody jsou jednoduché. Za prvé si člověk vybírá zboží z celého světa, a to doma, v klidu, bez tlačenic a spěchu.

Za druhé je zboží na internetu často výrazně levnější – není nutné se omezovat na české obchody, když to samé zboží stojí jinde klidně i desetinu ceny. Týká se to opět většiny zboží.

A co ekologie?

Paradoxně například mladí lidé, kteří jsou největšími fanoušky nákup přes internet, mezi nejoblíbenější značky řadí kromě těch „zavedených“ rovněž čínský Shein, který nabízí cenově velmi dostupnou módu.

Nicméně z hlediska vlivu na životní prostředí či zacházení se zaměstnanci představuje pravý opak toho, co prý stejná generace mladých od značek chce.

Přes e-shopy jde zkrátka nakoupit úplně všechno, od traktoru až po super značkovou kabelku, a to vše za pár korun. Aspoň tak to mnohé e-shopy představují a nabízejí a jejich zákazníci to také tak chtějí.

Hon za cenou ovšem vede nejen k rostoucí nabídce, ale především k rostoucím podvodům. Podvody s falešnými internetovými obchody v Česku během letošního 1. čtvrtletí podle antivirové firmy Gen meziročně vzrostly o 1190 procent. Globálně pak meziroční nárůst činil 790 procent.

Falešné e-shopy se objevují i mizí po tisících, v průběhu vánočních svátků se jejich počet v České republice vyšplhal na 7,5 tisíc. Celkový počet e-shopů se podle dat Heureka.cz na českém trhu pohybuje kolem 49,7 tisíc, podle webu Česká e-commerce jich bylo loni dokonce 67 305.

Podíl falešných obchodů se tak pohybuje kolem deseti patnácti procent, což je obrovské číslo. A s obrovskou poptávkou, která v Česku panuje, se situace dlouho zlepšovat nebude.

Podvody? Jak se bránit?

Existuje mnoho rad a doporučení, jak se srážce s podvodníkem vyhnout. Zákazníci by měli zkontrolovat zásady vrácení zboží a dopravné, ověřit kontakty, sídlo provozovatele a rozhodně by neměli klikat na e-maily, které jim v odkazech slibují neskutečné výhry při zakoupení minimálního množství zboží. Pravidla jsou vlastně jednoduchá.

Ve chvíli, kdy k hlavním lákadlům internetového nakupování patří velký výběr a také cena, je ovšem jednoduché veškerá pravidla hodit za hlavu a naletět podvodníkovi.

Pokud zavedený a prověřený obchod nabízí módní značkové kousky za 20 procent ceny, proč by to méně prověřený slibující zboží přímo od výrobců nezvládnul ještě za méně? Čeští nakupující jsou cenově senzibilní a propad kupní síly kvůli inflaci v letech 2021 až 2023 jim vyprázdnil peněženky. Chuť k nákupům ovšem zůstala stejná.

Podvodníci jsou nesmrtelní v jakémkoliv z typů prostředí, ve kterém se člověk pohybuje. Nejlepším způsobem, jak se jim vyhnout, je nepropadat kouzlu výhodných nabídek – a to je v zásadě nemožné.

Jako druhý způsob se nabízí rozšířit výuku – nejen u dětí, ale i dospělých. Internetová gramotnost, stejně jako ta finanční není v Česku nijak oslnivá. A stálo by za to na ni popracovat.

Autorka je komentátorka Hospodářských novin