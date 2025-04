Až dosud jsme si mysleli, že problém nedostatku středoškolských kapacit je ve špatném plánování. Nyní máme silné populační ročníky, které přechází z devítky na střední školy a speciálně v největších městech pro ně není dostatek míst. Výrazným příkladem je Praha, kde za rok přibyla pouhá čtyři místa na veřejných čtyřletých gymnáziích – podle dat Cermatu se zvýšila v hlavním městě nabídka z 2 384 míst na 2 388 míst. Přihlášek je přitom 8 156. Komentář Praha 6:29 23. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Primátor Bohuslav Svoboda (ODS) poskytl Radiožurnálu naprosto šokující rozhovor | Foto: Tereza Čistotová | Zdroj: Český rozhlas

Za nedostatek kapacit je třeba vinit nejen současnou vládní garnituru v Praze, ale především ty předchozí, protože otevření dalšího gymnázia či lycea je běh na roky.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 David Klimeš: Primátor, který dětem upírá vzdělání

I přesto je podezřelé, že při tak extrémní poptávce po středoškolském vzdělání se otevřela meziročně jen čtyři místa navíc. Teď už bohužel známe vysvětlení, které nám sdělil pražský primátor Bohuslav Svoboda z ODS – žádná další místa na gymnáziích Praha ve skutečnosti nechce.

Primátor proti svému městu

Primátor Svoboda poskytl Radiožurnálu naprosto šokující rozhovor. Když se ho moderátor zeptal, proč tak minimálně se navyšují místa na gymnáziích v Praze, primátor dokázal sesumírovat úctyhodnou baterii zcela lživých argumentů do jedné odpovědi.

České žáky čekají přijímací zkoušky na víceletá gymnázia. Kapacity nejsou ani pro polovinu uchazečů Číst článek

Prý všechny maminky chtějí mít své děti na gymnáziích a neposílají je tak na odborné školy. Zároveň se pustil do skoro až eugenické debaty o tom, jak na gymnázia potřebujeme děti s velmi dobrým IQ.

Ať trochu zklidníme emoce, pojďme na ty nesmysly pana primátora přes data. Takže Praha nechce gymnázia a nechce vzdělané středoškoláky, kteří pak odvádí vyšší daně státu. Dobře.

Jenže primátor jaksi zapomněl na šikovné soukromníky, kteří z roku na rok dokázali středoškolákům nabídnout o více než 800 míst víc. Co to znamená: Primátor odmítá daně Pražanů vynaložit na to, co potřebují, a ti si musí tak platit často vysoké školné u soukromníků. Už to by měl být důvod k rezignaci za nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky.

Ale snažme se primátora v jeho zcestné logice pochopit. Asi se tak vyvine tlak, aby studenti šli na odborná učiliště. Opět se podívejme do čísel Cermatu.

Duben je měsíc zápisů do základních škol. Zájem je na některých místech obrovský, pak rozhoduje spádovost Číst článek

Nabídka veřejných středních odborných škol poklesla meziročně v Praze o skoro 150 míst na 5492 míst, na která se tlačí více než 12 tisíc uchazečů. Primátor Svoboda opravdu nemusí mít strach, že Pražané na odborné školy nejdou, ty praskají ve švech, protože ani tady není schopna Praha žádné akce. Skoro to vypadá, že vedení Prahy nesnáší vzdělávání na všech typech středních škol.

A pak je tady ten eugenický myšlenkový výlet o IQ. Už nyní je průměrný bodový počet pro přijetí na čtyřletá gymnázia v Praze nad 83 body. Kdo má pod 75 bodů, si často v Praze ani neškrtne, byť v jiných krajích republiky by byl za premianta. To opravdu není o inteligenci, to je o extrémním nedostatku kapacit.

Horší než chyba: úmysl

Teď co s tím? Pokud by to byla chyba, dala by se omluvit, byť současným deváťákům a jejich rodinám se jen obtížně vysvětluje – demografické prognózy současného boomu tu máme dekádu.

Ale on je to zjevně záměr. Primátor Svoboda a jeho radní pro školství Antonín Klecanda ničí celou jednu generaci patnáctiletých v Praze, které cíleně upírají ústavní nárok na středoškolské vzdělání.

V Česku už se roky ani za velké omyly neodstupuje, na to jsme si už nějak tak zvykli, ale tohle je opravdu silná káva…

Autor je publicista