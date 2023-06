Proč Robert Fico nepůjde úplně ve stopách Vladimíra Mečiara

Robert Fico je už sice pět let mimo úřad premiéra, i tak o něm ale stále platí, že je jedním z nejvýraznějších politiků na Slovensku. Dnes vede průzkumy volebních preferencí, které naznačují, že právě on by mohl být vítězem parlamentních voleb. Na první pohled by se mohlo zdát, že když se schyluje k politickému návratu některého z expremiérů, nemusí to být zase až tak špatná zpráva. V případě předsedy strany Smer to tak ale úplně neplatí.

Bratislava 16:30 18. června 2023