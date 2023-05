Jednání o reformě rozpočtu a důchodů finišují a ve čtvrtek bude hotovo. Pět vládních stran pak představí, na čem se dohodly, a jak se tedy v příštích letech změní Česká republika. Napětí roste, protože na nějakou reformní verzi se čeká už od února, nervozita se ještě zvyšuje tím, že termín zveřejnění nebyl určen definitivně. Komentář Praha 6:29 11. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr financí Zbyněk Stanjura a premiér Petr Fiala | Foto: Jan Handrejch | Zdroj: Právo / Profimedia

Ve skutečnosti není nedostatek informací o tom, jaké možnosti může vláda využít ke stabilizaci rozpočtu a důchodového systému. Největší úspory výdajů či zvýšení daňových příjmů slibuje pár opatření, o kterých se bez nejmenší pochybnosti diskutuje.

Petr Holub: Reforma přijde ve čtvrtek

V případě daní mohou být znovu zavedeny odvody na nemocenské pojištění z hrubé mzdy zaměstnanců – přitom by výnos pro státní rozpočet dosáhl 24 miliard korun. Dalších 20 miliard by vyneslo zvýšení daňové sazby z podnikových zisků z 19 na 21 procent.

Po několika miliardách by se vydělalo na zvýšení daně z nemovitostí, zdražení dálniční známky, obligátní valorizaci spotřebních daní z tabáku a z lihu, případně neobvyklejším navýšení daně z piva a vína. Zruší se slevy na daních za to, že rodiče posílají děti do školky nebo studenta na vysokou školu, může být omezena také sleva na manželku, která je doma s dětmi.

Vyjde happy end?

Zdroje jsou střídmější při popisu opatření, kterými se sníží rozpočtové výdaje. Určitě se nějak omezí národní dotace, výdaje na platy státních zaměstnanců poklesnou o jednotky miliard, sníží se dávky nezaměstnaným i státní příspěvek na stavební spoření.

Úspory může zajistit i tzv. reforma penzí, pokud omezí valorizace a zpřísní podmínky pro předčasný odchod do důchodu. Ovšem zásahy do penzijního systému z principu míří do vzdálenější budoucnosti, než je rozpočet na rok 2024 nebo 2025.

Z výčtu možných opatření to tedy nevyplývá, přesto se vládní politici zapřísahají, že reforma bude víc škrtat na výdajích než přidávat na daních. V každém případě se vylepšení rozpočtové bilance, které nedosáhne sta miliard, bude hodnotit jako neúspěch.

Debaty o plánovaných reformách prozatím umožňují výklad, že vlastně nepůjde o reformy, ale o úsporný či konsolidační balíček, jaký byl v letech 2009 a 2010 spojován s ministrem financí Eduardem Janotou. Daňový ani důchodový systém nebudou ze dne na den víc efektivní, prostě se po jednotkách miliard dojde k úsporám v řádu desítek miliard.

Žádné z opatření nikoho neohrozí přímo, z ekonomiky se však stáhne značné množství peněz, a to povede vedle úspor rozpočtu k celkovému zpomalení hospodářského růstu. V zásadě však platí: Liberální ekonom, který káže rozpočtovou odpovědnost, bude nakonec spokojen a odpustí vládě i to, že jeho trpělivost s publikací návrhů tak dlouho napínala.

Přesto existuje ještě jedna pochybnost, že popsaný happy end nakonec nevyjde. Podle jedné z verzí reformy zůstane základní sazba daně z přidané hodnoty na 21 procentech, dvě snížené sazby, které jsou dnes na 10 a 15 procentech, se sjednotí na úrovni 12 procent. V praxi to znamená, že se sníží DPH u potravin.

Podle některých odhadů tímto opatřením poklesne výběr daní o 10 miliard. Logicky se odtud dojde k závěru, že takové opatření do úsporného balíčku nepatří, případně až ke spekulaci, že v balíčku nejde o úspory, ale že vláda svými návrhy sleduje vedle úspor ještě něco jiného. Samozřejmě, i takovou nesrovnalost mohou ministři při prezentaci svých reforem ještě vysvětlit.

Autor je reportér serveru Seznam Zprávy