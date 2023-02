V končícím týdnu se definovala podoba nadcházející konfrontace mezi silami prosazujícími svobodu a silami, které svobodu neuznávají. Ano, tak prosté to je. Shodou okolností se v jednom dni sešly projevy ruské hlavy státu Vladimira Putina a amerického prezidenta Joea Bidena. Komentář Praha 6:30 26. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Putin je připraven hnát na smrt další statisíce nevycvičených vojáků, které používá jako kanónenfutr | Zdroj: fotobanka profimeda

Není nutné zabíhat do detailů každého z projevů pro závěr, který vyplývá z jejich obsahu a tónu. Ani jedna ze stran nemá v plánu ustoupit.

Alexandr Mitrofanov: Na ruský pytel platí jen hrubá záplata

Putin je připraven hnát na smrt další statisíce nevycvičených vojáků, které používá jako kanónenfutr. Nedokáže přenést přes srdce přiznání, že by válku mohl prohrát. Biden dal najevo, že USA budou stát za napadenou Ukrajinou tak dlouho, jak dlouho to bude mít Ukrajina zapotřebí.

Líbí se mi označení, které se v Česku užívá pro Putinovy pomocníky, kteří volají po míru za každou cenu, až na to, že tu cenu budou muset platit Ukrajinci a Rusové by měli získat „to svoje“. Těmto jedincům se začalo říkat Chcimírové a bohužel neznám autora tohoto názvu, abych mu mohl poděkovat.

Nejsme jako oni

Chcimírové ale nejsou pouze v Česku. Dlouhodobé budování sítí a finanční injekce z Kremlu vytvořily jejich kolonie ve všech evropských zemích a v Americe.

Také proto jsou často slyšet hlasy o nutnosti jednání s ruskou špičkou a o údajném zdravém rozumu současných moskevských vůdců, na nějž je třeba apelovat a trpělivou prací je přivést zpátky mezi civilizované lidi, načež náhle pochopí, jak nehezky se chovali, a klesnou hlavou do dlaní.

To je však, jak říkával žijící klasik české politiky, hluboké nedorozumění. Pro úspěch v konfrontaci se současným ruským režimem chybí většině západních politiků zkušenost dětství mezi galerkou a života ve společnosti, která je jednou velkou trestaneckou kolonií se svými pravidly, která neodpovídají formálním zákonům.

Píšu tento komentář pro veřejnoprávní médium, jehož pravidla nedovolují používat nejen hrubá slova, ale ani slova pochybná z hlediska slušnosti. Proto nemohu živě popsat, se všemi nezbytnými výrazy, jaký výběr vyjadřovacích prostředků by spolehlivě zapůsobil na Putina a členy jeho souručenství při jednáních se západními politiky tak, že by kremelští pochopili, že větší pes… No vidíte, ani to napsat nebo říci nesmím.

V tom se mimochodem zračí slabost západní přemrštěné slušnosti vůči banditům. Pamatujeme si populární slogan z doby sametové revoluce „Nejsme jako oni!“. Lidé, kteří tato slova hrdě pronášeli, se cítili na morální výši. A nelze se jim divit.

Jenže zatímco se kochali svou ušlechtilostí, málem jim ti „oni“ kompletně ukradli republiku. Náprava se podařila až v posledních sněmovních a prezidentských volbách.

Čím dříve pochopí Západ, že na ruský hrubý pytel patří pouze hrubá záplata, a použije proti Kremlu stejně bezskrupulózní taktiku, jakou používá Moskva, tím dříve bude po krvavých křečích této galerky.

Autor je komentátor serveru novinky.cz