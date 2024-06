Technologie letí dopředu, společnost nějak zaostává

Komunikátory umělé inteligence jako je ChatGPT či Google Gemini umějí s různou mírou přesnosti zodpovědět skoro jakoukoli otázku. Pokud si je ale běžný člověk aktivně nenajde, o tom, že by narazil na umělou inteligenci, skoro neví. Na pozadí ale běží ohromná inovace a její hmatatelné projevy se do světa dostanou velice brzy. Komentář Praha 6:29 14. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Apple oznámil partnerství s OpenAI s cílem začlenit funkce ChatGPT do svých aplikací | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Třeba uživatelé telefonů a notebooků Apple už na podzim dostanou výdobytky umělé inteligence do svých zařízení. V těchto dnech představil vývojářům šéf Apple Tim Cook, co firma, která byla v závodu o umělou inteligenci zatím dost podceňovaná, chystá.

Vizionáři už delší dobu mluví o tom, že brzy se stane realitou virtuální dvojník či tajemník pro každého člověka, který to bude chtít. Asistent, který vaším jménem někam zavolá, na jednoduchý povel vyrobí narozeninové video, pro dítě pohádku na spaní, opraví hrubky, svolá meeting a naplánuje nejlepší cestu, a především svého uživatele zná do detailů včetně jeho rodiny a učí se jeho realitu.

Většinu toho už bude virtuální asistentka Siri od Applu umět na podzim. Co chybí, je nějaká viditelná forma onoho dvojníka. Tu ovšem slibuje třeba majitel Mety Mark Zuckerberg a podobní, kdo pracují na vývoji takzvaného metaverzu, propojení fyzického světa s virtuálním, do nějž se v Silicon Valley také masivně investuje.

S lidskými limity, poklesky a chybami

U Apple je nové to, že asistentské úkoly se bude učit přímo zařízení, tedy telefon či počítač. Pokud to nebude výslovně povoleno, nebude je posílat dál. Učit se bude primárně z obsahu aplikací na uživatelově telefonu. Sázka na bezpečí osobních dat dává smysl. Bude to čím dál větší téma a Applu se může finančně vyplatit.

Stejně jako celý nový ekosystém – Applu již delší dobu klesaly tržby, protože uživatelé nemění zařízení moc rychle. Komplet nový systém na bázi AI však dostanou jen nové iPhony a iPady, ty starší jen část, což podle analytiků poptávku podpoří.

Zatímco Sam Altman oznámení Applu slavil, protože firma se na mnohamiliardovém řešení dohodla s jím vedenou firmou OpenAI, naštval se jiný vizionář, Elon Musk. Na sociální sítě napsal, že zakáže zařízení od Applu ve svých firmách, „pokud se Apple integruje s OpenAI na úrovni operačního systému“, což by podle něj bylo „nepřijatelné porušení bezpečnosti“.

Analytici soudí, že kontroverzní podnikatel zuří hlavně proto, že si Apple pro spolupráci nevybral jeho firmu na umělou inteligenci, xAI.

Jinak Musk má se šéfem OpenAI Samem Altmanem podivné vztahy. Musk byl u zrodu OpenAI, ale pak se rozešli ve zlém a nedáno dokonce kontroverzní majitel Tesly podal na OpenAI žalobu, protože prý opustila své původní poslání být neziskovkou prospěšnou lidstvu.

Přitom jestli je k prospěchu lidstva činnost Elona Muska, o tom se už delší dobu dá také úspěšně pochybovat, stačí se podívat na úroveň diskuse a zacílení algoritmů na jeho síti X. S Applem je Musk ve sporu od chvíle, co mu firma stáhla inzerci ze sítě X poté, co Musk podpořil nenávistný status.

Tahle přestřelka barvitě ilustruje, co se teď ve světě děje. Na jedné straně obrovský pokrok technologií a umělé inteligence, který má potenciál vylepšit každodenní životy, práci, vzdělání, zdraví i bohatství lidstva, posunout jej obrovsky rychle kupředu. Na druhé straně tuto změnu drží v ruce pár šéfů největších technologických firem. S obrovskou mocí, ale lidskými limity, poklesky a chybami. Za pár let můžeme žít v povedené nebo špatné sci-fi. Ale bude to realita.

Autorka řídí byznysový web Newstream.cz