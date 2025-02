Vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách může podle analytiků vést k posílení nacionálně populistických a krajně pravicových stran v Evropě, jejichž antiliberální a antiimigrační agenda se v mnohém podobá té Trumpově. Ten se netají sympatiemi k této části politického spektra v Evropě. Komentář Washington 6:29 21. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Donald Trump v Miami | Foto: Kevin Lamarque | Zdroj: Reuters

Jenže Trumpovy aktivity od nástupu do Bílého domu nemusejí být pro evropské nacionálně-populistické a krajně pravicové strany jen přínosem. Hodně bude záležet na tom, jaké reálné výsledky jeho politika přinese.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jiří Pehe: Trumpovo prezidentství nemusí být pro evropské populisty požehnáním

Jako příklad může posloužit migrace. Trump sice skutečně začal po svém nástupu do funkce okamžitě uskutečňovat to, co by mnohé nacionálně populistické a krajně pravicové strany chtěly dělat i v Evropě, jenže naráží na vážné problémy.

Chybí ale readmisní dohody

Ukazuje se, že mnohé migranty není kam deportovat, protože USA, stejně jako Evropská unie, nemají s řadou zemí readmisní dohody. Nátlak s pomocí hrozeb uvalení cel zafungoval zatím jen v případě dosavadních spojenců USA. Autoritářské režimy, jako je Venezuela – a odkud do USA uprchlo několik milionů lidí –, si naopak z tlaku Spojených států zatím moc nedělají.

Už teď je tudíž jasné, že bude třeba vybudovat obří detenční centra, kde budou nelegální migranti drženi. A mnozí američtí podnikatelé a farmáři začínají varovat, že nebudou mít dostatek pracovních sil, protože ty tvořili právě nelegální migranti. To vše může mít negativní dopady na americké hospodářství.

Šefčovič cítí z USA ochotu vyjednávat s Unií o clech. Chce zabránit ekonomické bolesti pro obě strany Číst článek

Mnozí voliči nacionálně populistických a krajně pravicových stran v Evropě si tak mohou začít klást otázky, zda není na místě přeci jen zaujmout k migraci vyváženější postoje, než jaké předvádí jejich americký vzor. To samé může mnohé napadnout v souvislosti s Trumpovou politikou uvalování cel – často i na zboží ze zemí, které byly doposud spojenci USA.

Doplatí na to Američané

Představa, že by jednotlivé země EU začaly razit podobně sobeckou politiku, která by stavěla každou jednotlivou zemi nad ty ostatní, nemusí být ve světle Trumpových kroků od nástupu do Bílého domu tak lákavá.

Tedy tak, jak se mohla mnohým evropským nacionalistům jevit, dokud byla jen předvolební rétorikou. A také zatím není jistě, že americkému hospodářství skutečně prospěje.

Trumpova dosti bezohledná politika vůči dosavadním spojencům v Evropě také může paradoxně stvořit cosi jako evropský nacionalismus.

Voliči nacionalistických a krajně pravicových stran v jednotlivých evropských zemích jsou koneckonců také obyvateli kontinentu, kterému Trump hrozí obchodní válkou. A jehož bezpečnost ohrožuje svými postoji k Rusku i k bezpečnostní architektuře, v jejím středu doposud stála Severoatlantická aliance.

Vypjatý nacionalismus k válkám vedl

V Evropě je samozřejmě dost lidí, kteří jsou zklamáni tím, co vidí jako slabost liberální demokracie, a na Trumpovi obdivují zejména jeho autoritářství. Reálné výsledky jeho politiky je zatím příliš nezajímají. Jenže ty budou nakonec důležité, protože ukážou, zda vláda silné ruky může mít lepší výsledky než tradiční demokratické postupy.

25:54 Romancov: Zelenskyj leží v žaludku Putinovi i Trumpovi. Přesto ruské vítězství Americe neprospěje Číst článek

Trumpova nacionalistická politika je každopádně už teď ukázkou toho, že pro nacionalisty v čele vlád může být těžké hledat způsoby, jak produktivně spolupracovat s jinými zeměmi, včetně dosavadních spojenců.

Evropané budou stát před otázkou, zda politika podobná té Trumpově může být přínosná pro kontinent, kde žije několik desítek národů, a kde vypjatý nacionalismus v minulosti vedl k dvěma světovým válkám.

Jisté je, že pokud Trumpova politika způsobí v USA i v mezinárodních vztazích více problémů než užitku, nemusí být nakonec až tak užitečným vzorem, za jaký ho jeho evropští spojenci nyní považují.

Týká se to i současné české opozice, která se před sněmovními volbami za devět měsíců už nebude poměřovat s tím, co Trump slibuje, ale s tím, čeho skutečně dosáhl.

Autor působí na New York University Prague