Pomalý postup ukrajinské protiofenzívy začíná dělat vrásky i na Západě

O tom, co Ukrajinci budou potřebovat k provedení tehdy teprve zamýšlené úspěšné protiofenzívy, se v západních metropolích vědělo už koncem loňského léta – byla to dělostřelecká a ženijní technika, prostředky taktické protivzdušné obrany, ženijní vybavení, ale taky kupříkladu štábní výcvik. A jak to dopadlo?

Komentář Praha 6:29 13. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít