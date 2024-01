Vezměme média. Internet jim dal docela ránu, ale do roku 2008, než se sociální sítě v chytrých mobilech rozšířily do světa, to ještě šlo. Zprávy byly doménou tradičních médií, jen se přesouvaly z papíru na internet.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Tereza Zavadilová: Unaveni obsahem

O fake news do té doby proto nikdo neslyšel, média měla jasně odděleno, co je zpráva a co je názor, a internetoví bloggeři si na jejich konkurenci nehráli. Pozdější fake news měly předobraz v podobě řetězových mailů, coby digitálních nástupců řetězových dopisů.

Celebritami byli herci, zpěváci, sportovci a modelky, ačkoli fenoménu youtuberů, infantilních komentátorů počítačových her, již začalo svítat. Peníze inzerentů končily v kapsách tradičních vydavatelů, ač internet snížil bariéru vstupu na trh novým médiím a přibývalo čistě internetové konkurence.

Veřejný prostor zaplavil obsahový balast, ve kterém se lidé sice přestali orientovat, ale sami pod tlakem sdíleli jeden post za druhým. Firmy, které dříve maximálně tak vydávaly nějaký interní magazín pro zaměstnance a klienty, začaly produkovat content, tedy psát příspěvky, natáčet videa, posléze podcasty. Na scénu přišli influenceři, tedy lidé, co se umí předvádět na sociálních sítích, kteří začali stahovat inzertní peníze firem.

Propojování s přáteli a rodinou

Ráj nastal pro politiky. Zatímco dříve když politik vylezl na veřejnost, musel čelit většinou kritickým dotazům novinářů zastupujícím obyvatelstvo, nyní si prostě zapne kameru a vysílá nebo kontroverzní stanovisko jednoduše napíše na síť typu X a jde se dál.

Česká armáda má svou první influencerku. Chce tak zaujmout generaci Z pro službu v maskáčích Číst článek

Lidé si pro zprávy a informace zvykli chodit na sociální sítě, které zapnuly algoritmy tak, aby čtenářům servírovaly co nejkontroverznější obsah – včetně oněch fake news, protože vytvořit realisticky vypadající podvrh dokáže i malé dítě.

Z majitelů sociálních sítí a vyhledavačů, které distribuují zprávy, se stali nejbohatší lidé světa. Média v nervozitě z toho, že jim sebrali inzertní peníze i publikum, začala odpovídat stejnou mincí a soutěžit o kliky, aby je algoritmy sítí a vyhledavačů odměnily pozorností.

Tak takhle éra sociálních sítí se podle výzkumných agentur dostala na vrchol a padá za něj. Loni poprvé v historii přestal obsah, který lidé sdílejí na sociálních sítích, růst. Analytici si to vysvětlují tím, že lidé jsou již přejedeni agresivitou, kterou jim algoritmy servírují, či reklamami, které je pořád obtěžují. Nechtějí ukazovat osobní život všem včetně těch, co pak klidně prodají či přímo zneužijí jejich data.

Autenticita obsahu se navíc vytratila už dávno s tím, jak na platformy přišli profesionální chrliči obsahu pro korporáty a obchodníky a teď také umělá inteligence. Na stránky světových novin se dostal skandál s vlivnou italskou influencerkou, která brala peníze za propagaci firmy spojené s charitou – jenže šlo částečně o podvrh. A nejen to, živé influencery v poslední době nahrazuje umělá inteligence.

‚Vyvolávají úzkosti a deprese.‘ Státy USA žalují Facebook a Instagram z poškozování zdraví dětí Číst článek

Myslet si, že sociální sítě zmizí ze světa, by bylo bláhové, natož snít o nějakém návratu do minulosti. Změna trendu ale asi vážně nastává, otázkou je, co bude dál: některé agentury prorokují, že se skupiny na sociálních platformách výrazně zmenší – i šéf Instagramu Adam Mosseri řekl, že teenageři tráví víc času psaním přímých zpráv než sledováním postů a videí ve feedu.

Jiní analytici prorokují, že vzniknou spíše menší sociální sítě, na kterých budou menší komunity sdílet specifické zájmy. Že se vrátí původní myšlenka sociálních sítí, tedy propojování s přáteli a rodinou. Bývalý šéf a zakladatel Twitteru Jack Dorsey hovoří o budoucnosti v podobě decentralizovaných sítí, kde budou mít kontrolu nad obsahem uživatelé.

Možná ale vznikne s pomocí umělé inteligence něco úplně jiného, nebo se naopak nezmění skoro nic, protože giganti dokážou na novou poptávku zareagovat, třeba tím, že případnou konkurenci koupí. Jisté je jedno, ať bude budoucnost sociálních sítí jakákoli, přehledný svět se nevrátí – ani médiím.

Autorka řídí byznysový web Newstream.cz