Divadelnice napsaly hru o Ruskách v Islámském státu. Dostaly šest let vězení za podporu terorismu

Na šest let do vězení poslal moskevský vojenský soud režisérku Žeňju Berkovičovou a dramatičku Světlanu Petrijčukovou. Prokuratura žádala tento trest za údajné ospravedlňování terorismu a současně za radikální feminismus v inscenaci Finist, jasný sokol. Obě divadelnice se hájily, že jejich hra naopak varuje ženy před verbíři teroristů. Moskva 12:00 10. července 2024

„Soudní zasedání bylo naprosto nezákonné a nespravedlivé. Samozřejmě se odvoláme, jakkoliv naděje je velmi malá. Ale ti lidé, kteří jsou za tento rozsudek zodpovědní, s tím budou muset žít. Snad jednou spravedlnost zvítězí,“ prohlásila před budovou soudu advokátka Ksenie Karpinskaja.

Divadelní hra Finist, jasný sokol byla poprvé přečtena ze scény na prestižním festivalu mladé dramaturgie Ljubimovka v roce 2019. Petrijčuková spojila tradiční pohádku o hledání začarovaného ženicha s reálnými příběhy ruských žen, které se seznámily přes sociální sítě s verbíři z Islámského státu a následně odjely do Sýrie, aby se vdaly za teroristy.

Po porážce islamistů se část z nich vrátila do Ruska, kde byly odsouzeny za členství v teroristické organizaci. Dramatička používala reálné výpovědi před soudem. Na divadelní prkna se hra dostala koncem roku 2020, když ji inscenovala vycházející hvězda, režisérka Žeňja Berkovičová. A byl to obří úspěch.

Hra byla postupně přeložena do třinácti jazyků. Ruská vězeňská správa dokonce povolila scénické čtení v nápravných zařízeních s tím, že je součástí prevence radikalismu.

V roce 2022 měla hra čtyři nominace na nejprestižnější ruskou divadelní cenu Zlatá maska. Získala ocenění za dramaturgii a za scénografii. Tou dobou už šlo o politické gesto. Bylo to půl roku po rozsáhlé ruské invazi na Ukrajinu.

Berkovičová válku jednoznačně odsoudila a publikovala protiválečné verše, které byly masově sdíleny na sociálních sítích. Scénografka Ksenie Sorokinová svou cenu věnovala výtvarnici Saše Skočilenkové, kterou tou dobou soudili za umístění protiválečných nápisů v supermarketu. Skočilenková nakonec dostala trest ve výši sedmi let vězení. Udělení Zlaté masky proto bylo z pohledu Kremlu skandální.

Kontroverzní proces

Odveta přišla počátkem května 2023. Obě divadelnice byly zatčeny a umístěny do vyšetřovací vazby. První expertizu se svými spolupracovníky vypracoval Roman Silantěv. Ten tvrdí, že vypracoval novou vědeckou metodu s názvem „destruktologie“. Ta podle něj umožňuje objevovat v raném stadiu „sociálně nebezpečné jevy“.

Expertiza například přirovnala „radikální feminismus“ k terorismu. Sám Silantěv v jednom rozhovoru smetl námitku, že židovská autorka asi těžko mohla podporovat radikální islamisty.

„Není to poprvé, kdy Židé aktivně podporují wahhábity (fundamentální sunnitské muslimy – pozn. red.), a mám pocit, že to dělají schválně, aby poškodili Rusy,“ prohlásil v rozhovoru pro telegramový kanál Lomovka. To vyvolalo dokonce protest Ruského židovského kongresu.

Nakonec se podařilo advokátům divadelnic přesvědčit ministerstvo spravedlnosti, že expertizu nelze použít u soudu, protože „destruktologie“ není reálná věda. Nový posudek vypracovala expertka z tajné služby FSB Světlana Močalova, která v divadelní hře nalezla „romantizaci obrazu teroristy“.

V únoru letošního roku prokuratura vypracovala obžalobu a kauza skončila u vojenského soudu, který podle zákona řeší případy spojené s terorismem.

Aby toho nebylo málo, Berkovičová a Petrijčuková byly ruskými úřady zařazeny na oficiální seznam extrémistů a teroristů. Což znamená, že jim byly zablokovány účty a nemohou utrácet více než 10 tisíc rublů měsíčně (asi 2700 korun). Nemohou jim ani pomáhat příbuzní či přátelé, protože v takovém případě by se sami dopouštěli trestného činu napomáhání terorismu.

Represe se dotkly také divadelní ceny Zlatá maska. Nyní je pod plnou kontrolou ruského ministerstva kultury. Svaz divadelníků, který ceny vytvořil, nyní vede Vladimir Maškov, podporovatel Vladimira Putina a ruské války proti Ukrajině.

Nyní obě divadelnice dostaly šest let v trestanecké kolonii a další tři roky nebudou smět používat internet. Inscenaci Finist, jasný sokol na YouTube s anglickými titulky zhlédlo 424 tisíc lidí.