Jihomoravský filmový fond poprvé podpořil podcasty. Hlas dostanou hráči, autisti i napoleonisti

Nejen filmy a seriály, ale poprvé i podcasty. Jihomoravský filmový nadační fond na začátku ledna rozdělil první příspěvky pro autory audio pořadů. Věnovat se chtějí autistům, herním vývojářům i napoleonistům. Fond, který je plněný z rozpočtu Brna a Jihomoravského kraje, rozdělí tvůrcům 750 tisíc korun. Brno 23:26 13. ledna 2025

„My jsme uspěli s chystaným podcastem, který zatím má pracovní název Co s nimi?,“ přibližuje filmový producent Jan Bodnár pro Český rozhlas, který se zaměřuje na debutující autory a lidskoprávní témata. Otázka Co s nimi? znamená přesněji řečeno Co s lidmi s autismem.

„Bude to doplňující článek dokumentárního celovečerního filmu Co s Péťou? o rodině pana Jochce, který se musí postarat sám o děti a syna s poruchou autistického spektra. Ten podcast by měl doříct, co v tom filmu není dořešené nebo detailněji rozebrané. My se ve filmu soustředíme na příběh rodiny a do podcastu si chceme zvát odborníky, lidi ze sociálních služeb, ale i rodiče a lidi, kteří pečují na jakékoliv pozici. A vždycky jednomu protagonistovi věnujeme jeden díl a doplníme ho rozhovory s experty,“ navazuje Bodnár.

Premiéra zmíněného filmu od Martina Trabalíka je plánovaná na první pololetí tohoto roku. A doprovodí ho série sedmi podcastových epizod na pomezí dokumentární a novinářské práce. Jde o jeden z pěti podcastů, které uspěly v první výzvě Jihomoravského filmového nadačního fondu, jejíž výsledky jsou známé od začátku roku.

Autoři pětice děl si rozdělí 750 tisíc korun. „Podpořili jsme taky podcast Historie na kolech, který se věnuje historii motorismu v Československu. Podpořili jsme i projekt, který se bude věnovat tématu herního průmyslu v Jihomoravském kraji,“ vyjmenovává Ivana Košuličová z Filmové kanceláře Brno.

Další pořad odvypráví příběh atletky Zdenky Koubkové s vrozenou vadou reprodukční soustavy, která se mimo jiné v roce 1933 stala mistryní světa v běhu žen na 800 metrů. Ale později přijala mužskou roli a jméno Zdeněk Koubek.

Poslední podpořený podcast se jmenuje Napoleonika. „Ten se věnuje napoleonské tematice, ale z jiného než z historického pohledu. Je to pohled do zákulisí mezi účastníky jednotlivých bitev a oslav, viděný pomocí vlastní zkušenosti těch lidí,“ doplňuje Košuličová s tím, že Napoleonika se tedy bude točit hodně o slavné bitvě u Slavkova.

Všechny pořady se vztahem k Jihomoravskému kraji – ať už tématem anebo produkčním týmem – musí vzniknout v tomto roce. Správní rada filmového fondu teprve rozhodne, jestli v podpoře podcastů bude pokračovat anebo zůstane jen u filmů a seriálů.

Podcasty vidí zástupci fondu jako další populární způsob, jak lidem zprostředkovat zábavu nebo informace. A taky jako formát, který je u lidí stále oblíbenější – a který nakonec může vést ke vzniku filmu nebo seriálu.