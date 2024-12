40 let práce a miliony dolarů investovaných z vlastní kapsy. Přesto je film Megalopolis propadák roku

Filmový propadák můžeme definovat dvěma způsoby - buď jako dílo, které nemělo ohlas u diváků ani kritiků, nebo jako film, který navzdory vysokému rozpočtu nedosáhl očekávaných tržeb v kinech. A hned obě tyto kategorie splňuje letošní největší propadák a to je snímek oscarového režiséra Francise Forda Coppoly Megalopolis. Praha 6:00 26. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Driver a Nathalie Emmanuel ve snímku Megalopolis | Zdroj: Film Europe, Be2Can

Římský hrdinský epos zasazený do imaginární budoucí Ameriky s Adamem Driverem v hlavní roli byl přitom Coppolovým vysněným projektem. Pětinásobný držitel Oscara na něm pracoval 40 let a studia mnohokrát přepracovaný scénář vytrvale odmítala.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž Alžběty Havlové

„Tak si to nakonec zafinancoval celé sám. Prodal vinice, které v průběhu desítek let založil. Dal do toho 120 milionů a plus desítky milionů musel dát údajně i do propagace, protože studio Lionsgate, se kterým se nakonec domluvil na širší distribuci, odmítlo film víc propagovat,“ popisuje smutný osud filmu šéfredaktor serveru Kinobox.cz Milan Rozšafný.

„I kvůli nevalným ohlasům a neblahé odezvě film utržil jen 13 milionů. Považuje se za jeden z největších propadáků tohoto tisíciletí,“ popisuje.

Druhým výrazným propadákem roku 2024 je pokračování Jokera. V něm se k Joaquinu Phoenixovi, který za roli zkrachovalého komedianta získal před dvěma lety Oscara, přidala další držitelka této ceny zpěvačka a herečka Lady Gaga. Jednička přitom vydělala v kinech přes miliardu dolarů a sbírala jedno ocenění za druhým, takže očekávání fanoušků bylo opravdu velké.

„Už v na festivalu Benátkách to bylo rozcupováno kritiky a ještě více si na tom smlsli diváci. Film měl opravdu negativní odezvu na internetu, lidé si z něj dělali legraci. Film sice neměl úplně tragický start, ale zájem šel rychle dolů. Místo kýženého želízka na Oscary to teď vypadá možná na Zlaté maliny,“ říká Rozšafný.

Třetí komerční propadák Furiosa: Sága šíleného Maxe se od dvou předešlých liší v tom, že na filmových databázích má vysoké hodnocení. Lidé ale na hodně drahý snímek do kina moc nechodili, i když je k tomu vybízeli samotní filmoví kritici.

Širší publikum nepřitáhl ani skvělý výkon Chrise Hemswortha v nezvyklé roli záporáka Dementuse. Film zkrátka prodělal a rychle putoval na streamovací platformy.

Účinkování v propadáku se nevyhnulo ani dalším dvěma oscarovým herečkám Cate Blachetové a Jamie Lee Curtisové, které si zahrály ve filmové adaptaci počítačové hry Borderlands. Ta stála 145 milionů dolarů a od diváků se vrátilo jen 30.

„Videoherní vlna byla trochu nakopnutá, takže se čekalo, že by z toho mohlo něco být. Ale už během produkce se hodně přetáčelo a nakonec byl i režisér Eli Roth odejit a přetáčky za něj dělal někdo jiný,“ uzavírá Milan Rozšafný a upozorňuje na specifické propadáky VOD platformy Apple TV+, která se v posledních letech snaží prorazit i ve filmovém průmyslu a nasazuje svoje snímky do kin.

Zatímco loňský Napoleon a Zabijáci rozkvetlého měsíce měli relativní úspěch, letos šlápla platforma vedle - a to komediemi Vezmi mě na Měsíc a Argylle. Firma se proto rozhodla, že posledním filmem, který do kin pošle, bude příští rok F1 s Bradem Pittem a Javierem Bardemem - a samozřejmě také hodně tučným rozpočtem, mluví se až o 300 milionech dolarů.