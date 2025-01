Letošní nejočekávanější film F1 má obrovský rozpočet. Tvůrci si zisk pojistili prodejem reklamy

Natočili byste za něj 70 filmů o Zátopkovi nebo koupili stejný počet luxusních domů v Praze. Řeč je o rozpočtu letos nejočekávanějšího filmu F1 s Bradem Pittem v hlavní roli. Jeho cena se vyšplhala na 300 milionů (více než sedm miliard korun) a stojí za ním streamovací platforma Apple TV+. To, aby se investované peníze vrátily, si tvůrci předem pojistili. Praha 10:49 31. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brad Pitt je hlavní hvězdou snímku F1, který má rozpočet přes sedm miliard korun | Foto: Darko Bandic | Zdroj: Reuters

Velkorozpočtový snímek bude mít premiéru na konci června a rozhodně se nejedná o nejdražší hollywoodský film. První místo patří snímku Star Wars: Síla se probouzí, který stál v přepočtu necelých 11 miliard korun. V drahých filmech si libuje také James Cameron, studio Marvel nebo tvůrci Pirátů z Karibiku.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Vrchol předražených filmů

Snímek F1 režiséra Josepha Kosinskiho – natočil i pokračovaní Top Gunu – je ale specifický tím, že za ním nestojí žádné velké hollywoodské studio a zároveň je obří reklamou.

„Do kin bude film distribuovat studio Warner Bros., ale na streamingu ho bude mít exkluzivně jenom Apple. Ten to bere jako investici do toho, aby mu rostla základna odběratelů,“ vysvětluje šéfredaktor serveru Filmtoro.cz Petr Semecký.

„Pak tam máte další koproducenty. Jedním z nich je třeba Lewis Hamilton, několikanásobný mistr světa formule 1. I ten film je vlastně jenom ohromná reklama na samotné závody formule 1. Točilo se na závodním okruhu v Silverstonu, takže tam bude i Carlos Sainz a další osoby z formule 1,“ říká šéfredaktor filmového webu.

Mádlovy Vlny vyhrály cenu Satellite Award za nejlepší cizojazyčný film. O ocenění rozhodují filmoví novináři Číst článek

Producenti se navíc připravili i na variantu, že by snímek v kinech finančně propadl, tedy že by nevydělal minimálně dvojnásobek.

„Jak možná fanoušci motorsportu vědí, tak samotné vozy formule 1 jsou polepený hrozně moc reklamami, takže to, co samozřejmě udělali producenti, bylo, že začali prodávat reklamu různým firmám a tím se jim ty peníze dostanou zpátky. Je to vlastně podobný princip, jako byl u filmu s Jamesem Bondem, kde máte hrozně moc product placementu,“ doplňuje Semecký. Takže ještě než půjde F1 do kin, bude mít podle Semeckého až polovinu rozpočtu zpátky.

Ušetřit může AI

„Problém drahých filmů reflektoval třeba Steven Spielberg. Pět let zpátky prohlásil, že situace v Hollywoodu je sama o sobě neudržitelná, že eskalace rozpočtu povede jenom k tomu, že jeden den to prostě vybuchne všem do obličeje. A Hollywood se s tím bude muset srovnat podobně, jako se to dělo třeba v sedmdesátých letech,“ říká Semecký.

Ne náhodou se šedesát nejdražších filmů natočilo v posledních 20 letech. Hollywood zkrátka svými blockbustery reaguje na úspěch streamovacích platforem. Podobně jako se v minulosti musel vyrovnávat třeba s příchodem televize nebo barevného filmu.

30:05 Kvítí u Nosferatu je podivné záměrně. Dekoratér zabydluje skořápku filmu, líčí adeptka na Oscara Číst článek

„Myslím, že úplně už to eskalovat nebude. Myslím si, že limit je na půl miliardě. I Hollywood si uvědomuje, že natočit film, který bude eventem, na který přijde dostatek lidí, aby utržil 2,5 miliardy dolarů, je záležitost jednou za 3-4 roky. V případě Jamese Camerona třeba i 12 let,“ naráží šéfredaktor filmového portálu na dlouhou pauzu mezi jednotlivými díly série Avatar.

„Je to hezká ukázka, že právě Cameron uvede v prosinci Avatar 3. I ten zlevnil, najednou je jeho odhadovaný rozpočet kolem 250 milionů dolarů, takže o 150 milionů méně než dvojka. A Cameron řekl: ‚Já jsem věděl, že ty filmy budou hrozně drahé, ale vyvíjíme technologie, proto ty filmy jsou tak nákladné. Ale mně to nevadí, já jsem se přizpůsobil tím, že jsem ty filmy prostě natočil najednou.‘“

Šetřit se začne také díky umělé inteligenci, kterou zatím filmoví tvůrci používají spíše jako kreativní nástroj. Podobně jako to bylo u na Oscara nominovaného filmu Brutalista, kdy AI ve spolupráci s grafiky vytvořila pozadí pro některé scény.

Petr Zelenka si dokáže z lidí střílet a zároveň u toho klást otázky, říká o seriálu Limity herečka Dyková Číst článek

Semecký v Hollywoodu strach z technologií nevnímá. „Já jsem se nedávno bavil s hollywoodským animátorem a storyboardistou Tomem Owensem a ten mi říkal, že se AI vůbec nebojí a nebojí se ho ani Hollywood. Sice byly stávky herců, režisérů a tak, protože všichni měli strach z umělé inteligence, ale on to vnímá jako nástroj,“ vysvětluje.

„Takhle to vnímá většina tvůrců, že si tím můžou nějakým způsobem pomoct, mohou kreativně posunout třeba i to, jak přemýšlí o filmu, ale není to tak, že by se aktuálně generovaly scénáře,“ uklidňuje Petr Semecký.

V létě bude mít kromě F1 premiéru také další ne zrovna levný film – poslední díl série Mission Impossible. Ten se kvůli covidu, dlouhé stávce a technickým problémům vyšplhal už na 400 milionů dolarů, což je přes 9,5 miliardy korun.