Princ kinematografie, ale také homofob a rasista. Jak se bude vzpomínat na Alaina Delona?

Alain Delon zemřel ve věku 88 let. První nekrology francouzských médií píší o odchodu velikána, ďábelsky krásného anděla, nebo i posvátného zvířete francouzské kinematografie. Zvlášť v posledních letech ale vyvolávaly kontroverze jeho názory na společnost či politiku. „V den smrti, jsem ještě nezaznamenala, že by byl jeho odkaz s tímto spojován. Mluví se jenom o jeho hereckém umění,“ říká režisérka Andrea Sedláčková pro Radiožurnál. Rozhovor Praha 13:54 18. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alain Delon | Foto: Yves Herman | Zdroj: Reuters

Koho z vašeho pohledu ztrácí francouzská kinematografie?

Delon byl princem francouzské kinematografie, jedním z největších herců poválečného období a stál na přídi vítězné plavby francouzských filmů napříč světem. A bylo to díky jeho magické kráse, temperamentu a nesmírnému talentu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s Andreou Sedláčkovou

Dalo by se v několika větách přiblížit, v čem byl mimořádný jeho herecký styl na filmovém plátně?

On měl schopnost obsáhnout role nejrůznějších typů s naprostou autentičností a hloubkou, často i s humorem a také tím tajemstvím, které vyzařoval. Samozřejmě, krása nestačí, ale byla jedním z prvních hybatelů jeho kariéry, protože pamětníci vzpomínají, jak v padesátých letech, když ještě nebyl hercem, přišel do kavárny a otočily se na něj všechny pohledy.

A jednu z těch větších rolí získal díky vzhledu, protože Romi Schneiderová si vybrala podle fotografie, když byl ještě neznámý, aby jí dělal partnera v jejím prvním francouzském filmu.

Zemřel Alain Delon. Francouzskému herci bylo 88 let Číst článek

Které období nebo snímky byste označila za vrchol jeho herecké dráhy, případně která z jeho rolí vám utkvěla nejvýrazněji?

Vrcholem byla asi jednoznačně 60. léta. Jedním z vrcholů je už první film, kde měl hlavní roli, Plein soleil režiséra Reného Clémenta.

Tam je zajímavé, že neměl hrát hlavní roli, ale vedlejší. Jednou večer šel ale přesvědčit režiséra, aby mu dal hlavní roli, která je jeho charakteru bližší, protože Delon byl v mládí podvodníkem, frekventoval různé gangstery a prostitutky.

Režisér byl jeho návrhem pohoršen, ale nakonec díky přímluvě své ženy roli získal. A pak už měl jedno dílo za druhým. Z italské kinematografie Rocco a jeho bratři, Gepard, Zatmění, jeho následné setkání s režisérem Jeanem-Pierrem Melvillem, filmy Samuraj, Pan Klein. Můj nejoblíbenější je asi Rocco a jeho bratři.

Vztahy s pařížským podsvětím

Delon prý neměl rád, když se o něm psalo jako o francouzském Sinatrovi, jako o synonymu mužské krásy s výraznýma modrýma očima. Na rozdíl od Sinatry se ale netajil tím, že měl přátelské vztahy s gangsterskými kruhy. Od sedmnácti let sloužil v námořní pěchotě ve francouzské Indočíně. Řekla byste, že se tyto zkušenosti také později promítaly do jeho hereckého projevu?

Myslím, že se všeobecně do hereckých projevů promítají všechny zkušenosti, především ty negativní. Proto je tolik herců, kteří měli pohnuté dětství. Myslím, že díky tomu mají vyšší citlivost.

A Delon byl dobrodruh. V šestnácti poprvé utekl z domova, v sedmnácti nastoupil do služby u námořní pěchoty, která ho dovedla až do bojů v Indočíně, a že to nebylo vůbec nic lehkého.

26:40 Mladí jsou přehlcení brakem. Když se podívají na kvalitní film, jsou uchvácení, říká producent Mucha Číst článek

Stejně tak se po návratu do Francie s rodiči nesmířil a začal se jako dvacetiletý probíjet. Byl číšníkem. A tam se právě dostal do styku s Pařížským podsvětím, nejspíš pracoval jako gigolo a staral se o různé prostitutky.

Delona provázela řada kontroverzí. Litoval například zrušení trestu smrti nebo legalizace stejnopohlavních sňatků. Podle jeho názoru by homosexuálové neměli vychovávat děti. Před deseti lety blahopřál Jean-Marie Le Penovi k volebnímu úspěchu jeho krajně pravicové Národní fronty. A před pár lety ho ženská hollywoodská organizace označila za rasistu, homofoba a misogyna. Odrážejí nebo odrážely se ty otázky nějak podstatněji na pozici, kterou má na francouzské kulturní nebo společenské scéně?

To je bohužel všechno pravda. On byl i velkým přítelem Jean-Marie Le Pena. A všechny tyto pozice byly v době, kdy žil, probírány a dlouhá léta neměl Delon, který byl ještě ke všemu odtažitý člověk, žádné velké sympatie u části Francouzů.

34:41 Myslela jsem si, že to bude hrozně jednoduché, popisuje Remundová natáčení filmu Janžurka Číst článek

Ale dnes (v neděli, pozn. red.), v den smrti, jsem ještě nezaznamenala, že by byl jeho odkaz s tímto spojován. Mluví se jenom o jeho hereckém umění a nikoliv politických pozicích, které byly velice problematické. Ale ono to určitě zase přijde, až pomine národní smutek.

Na sklonku života Delon pro časopis Paris Match uvedl, že „nenávidí tuto dobu, někteří lidé se mu hnusí, vše ovládají lži a peníze, už neplatí dané slovo a tento svět opustí bez lítosti. Jak na vás působí tento epitaf?

Je to epitaf člověka, který stál mnoho let na výsluní a pak se mu nepodařilo dobře herecky zestárnout, protože v 80. a 90. letech už neměl tak úžasné role, nebyl v centru francouzské a světové kinematografie a spíš se zajímal o byznys.

A ta poslední léta byla provázena veřejným sporem jeho dětí o dědictví, to také nebylo nic hezkého. Ale myslím, že se na to naštěstí zapomene a zůstanou ty nádherné filmy z 60. let.