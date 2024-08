Mladí jsou přehlcení brakem. Když se podívají na kvalitní film, jsou uchvácení, říká producent Mucha

Kryštof Mucha, výkonný ředitel nejznámějšího českého filmového festivalu v Karlových Varech, v rozhovoru pro Český rozhlas Dvojka přiblížil důležitost festivalů na vývoj filmového průmyslu. Zamyslel se také nad fenoménem letních kin, nad vznikem velkofilmu a vysvětlil, proč miluje němý film a Charlieho Chaplina. Praha 19:36 1. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výkonný ředitel karlovarského filmového festivalu Kryštof Mucha je podle svých slov fanouškem němého filmu | Foto: Elena Horálková | Zdroj: Český rozhlas

Před měsícem, ve dnech od 28. června do 6. července 2024, proběhl 58. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Kryštof Mucha se na jeho fungování podílí už 27 let, z toho 20 let ve funkci výkonného ředitele. V rozhovorech před festivalem zmínil přání, aby se festival posouval a zároveň neměnil.

„Zní to jako protimluv, ale lidé, kteří do Karlových Varů jezdí, vědí, o čem mluvím. Jde o tu atmosféru, to, co dělá karlovarský festival karlovarským festivalem, tedy to, že se lidé mohou svobodně po Varech pohybovat a říkat své názory a zároveň prožívat ta skvělá, fantastická promítání v kinech,“ vysvětluje.

„Ta svobodná atmosféra je unikum a stále se daří ji podporovat. Samozřejmě ale chceme festival posouvat – od technického zázemí po dostupnost lístků. To jsou věci, na kterých stále musíme pracovat,“ nastiňuje možné změny.

Česko v Benátkách

Další významný filmový festival se odehraje koncem srpna v Benátkách. Na 81. ročníku tohoto festivalu budou soutěžit i tři české snímky. Jsou jimi filmy After Party od debutujícího režisére Vojtěcha Strakatého, Křehký domov od Victorie Lopukhiny a Ondřeje Moravce a také film Je to ve hvězdách od slovenského režiséra Petera Kerekese.

„České zastoupení je pěkné, myslím si, že se filmu daří a že je to snad do budoucna předzvěst něčeho většího,“ přemýšlí Mucha. „S Benátkami byla vždycky spojená obrovská tradice, je to jediný festival starší než ten karlovarský. Ale měl období, kdy byl méně důležitý.“

To se ale podle producenta změnilo. „Naopak se benátský festival znovu stává klíčovým. Všechny velké filmy, i americké, odstartují v Benátkách svoji šňůru po festivalech a připravují se tím na Oscary,“ vysvětluje.

Zároveň festivalu pomohlo, že do něj pořádající neodmítli zapojit i filmy různých platforem jako Netlix a Apple. Tím získali velkou výhodu. Třeba festival v Cannes je hrát odmítal.

„Velké platformy se začaly soustředit na Benátky a nabízet jim svoje filmy, které pak můžou soutěžit i o ceny Americké filmové akademie. Tím se Benátky najednou posunuly výrazně dál.“

Nesmrtelný Chaplin a mladá generace

„Miluji Charlieho Chaplina, je to mimořádní postava,“ odpovídá Kryštof Mucha na otázku, jaký je jeho vztah k němému filmu. „Mám rád tu nostalgii, dobu, kdy se lidé museli vyjadřovat ve filmu trošku jiným způsobem. Hrozně mě to baví.“

„Místo dialogu jsou v němém filmu gesta, místo slovního vysvětlení jsou tam pohledy,“ pokračuje nadšeně. „Sledování němého filmu vyžaduje naprosto stoprocentní pozornost. U toho se prostě nemůžete dívat na mobil.“

Jako jeden ze svých dalších cílů vidí Mucha hledání cesty, jak oslovovat novou generaci, která by mohla jezdit i třeba na festival do Karlových Varů. „Přeji si, aby přijeli a zažili to společné sdílení emocí a zážitků v sále.“

„Je potřeba, aby se dostali z obrovského množství braku, které se na ně hrne přes sociální sítě. Když se vám podaří je přimět, aby si odskočili a podívali se na věci, které jsou kvalitní, tak jsou z toho uchvácení. A to je Charlie Chaplin, to je němý film. Oni vycítí, že je to najednou něco víc, než běžně dostávají. Jde jenom o to umět to správně předložit.“