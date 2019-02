Hanzlík ve své scenáristické prvotině Léto s gentlemanem zachraňuje smutné vdané ženy

Už od úvodní scény, kde Jaromír Hanzlík, v tomto případě současně scenárista i představitel titulní role, vyjede z lesa na bílém koni, aby zachránil čtveřici cyklistek, které se neumějí vyhnout drnu, je jasné, že Léto s gentlemanem bude víc směšné než doopravdy vtipné. Recenze Zduchovice (Příbramsko) 12:07 15. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Léto na vsi se může někdy zdát nekonečné. Obzvlášť, když jste ani ne 50letá babička s manželem, který si sám není schopný ani ohřát šunkofleky, pražské kamarádky za vámi přijíždějí každý rok jenom na pár dní a zbytek lidí v obci jsou buďto pomlouvačné babky, nebo nerudní štamgasti, co rádi okukují mladším ženám zadky.

Záchrana přijde v podobě staršího muže na bílém koni. Enigmatický Artur (Jaromír Hanzlík) recituje básně, ze svého veterána pouští bubliny a pronáší hluboké myšlenky o nezávislosti lidské duše. Anna (Alena Antalová), jejíž manželství s postavou Igora Bareše obnáší v podstatě pouze to, že ona vaří a on ji peskuje, že už má hlad, se nechá bělovlasým elegánem svést.

Hanzlík, který si v Létě s kovbojem, klasice televizních repríz, zahrál Honzu, co zná v kraji všechny krávy, má v obdobně nazvaném Létě s gentlemanem rovnou dvojroli. K novému snímku totiž napsal i poprvé ve své kariéře scénář.

V něm se částečně vrací do atmosféry romantické komedie z roku 1976, do věčného sporu mezi místními a chalupáři z Prahy, rozkvetlé přírody a jakési osvobozující představy o létání. Tentokrát ovšem nerozumí krávám, ale nešťastným vdaným ženám, jejichž stesk zřejmě slyší napříč celou republikou. Ne nadarmo si proto sám přezdívá „zloděj nudy a krásných, smutných žen“.

Není přitom úplně zřetelné, kde se vlastně bere Arturův šarm. Má sice tendenci ležérně posedávat na stromech a vést intelektuální řeči, ale Anna je jím okouzlena i bez toho, aby spolu zvládli v jediné scéně vést obyčejný rozhovor, který by dokázal jejich sblížení.

Aspoň zdánlivou uvěřitelnost jejich vzájemné náklonnosti tak dává až další rámec Hanzlíkova vyprávění, a to zasazení do bizarní reality, kde všichni žijí v mizerných manželstvích a své dny tráví blaženým sněním o nevěře. Rozvod je však pro ně tabu. To se raději utrápí a prostěžují rovnou ke smrti.

Na předávání Cen české filmové kritiky debutující scenárista přiznal, že si do role Anny představoval herečku svého věku. Nakonec ho však podle jeho slov režisér Jiří Adamec a distribuční společnost Bioscop přesvědčil, že by bylo lepší do ní obsadit mladší tvář. A tak se Annou stala Antalová, kterou od Hanzlíka dělí více než 20 let.

Vůbec by to nebylo potřeba zdůrazňovat, kdyby příběh z Antalové neudělal matku Lucie Vondráčkové (ve skutečnosti jen o osm let mladší) a babičku dětí předškolního a školního věku, která věří, že má své nejlepší roky za sebou. V tom ji navíc utvrzuje i její okolí, jenž ji v průběhu filmu několikrát vmete do tváře, že už je příliš stará (a příliš vdaná) na to, aby po někom toužila.

Na tak vytrvalém (sebe)ponižování není nic zábavného. A stejně tak není nic romantického na tom, když žena padne do náruče prvnímu muži, který o ni projeví zájem převyšující úlisný komentář k její „zachovalé“ kráse před otupělým manželem.

Léto s gentlemanem romantická komedie

Česko, 2019, 98 min

Režie: Jiří Adamec

Scénář: Jaromír Hanzlík

Hrají: Jaromír Hanzlík, Alena Antalová, Igor Bareš, Lucie Vondráčková, Miroslav Šimůnek Hodnocení: 25 %

Se starší ženou v hlavní roli by Léto s gentlemanem automaticky fungovalo mnohem lépe. Pouze tehdy totiž dávají smysl slova o pozdní lásce a ztraceném životě se zevšednělým partnerem. Akorát by tvůrcům už tak dobře neprošla noční scéna u jezera, kde se kamera zálibně dívá po těle Antalové, jak v mokrém bílém prádle vychází z vody.

Moc humoru tvůrci nevytepají ani z vedlejší linky, kde se postupně v epizodních roličkách mihne většina současných českých herců. Ze sporu o kanalizaci a využívání fekálního vozu vzejde akorát nahodilá cameo role režiséra Adamce, který si jako neoblíbený soused Adamec — k radosti rozmrzelých diváků — pustí splašky rovnou do krku.

Závan kreativního přístupu tak nabídne snad jen okamžik, kdy podnapilý (a často i polonahý) lid jede na kolotoči, hasiči na ně stříkají vodu a z repráků duní Když se u nás chlapi poperou, což by lépe nezrežíroval ani mistr lidské ošklivosti Gaspar Noé.

Některé situace pak snímek natahuje do trapnosti, jako například manévrování rakve s nebožtíkem kolem kolotoče nebo bezobsažný rozhovor tchána se zetěm. K dosavadnímu způsobu komedie to moc nesedí, a tak to působí jen jako ukázka lepšího filmu, kterým Léto s gentlemanem mohlo být.

Snímek Léto s gentlemanem měl v českých kinech premiéru 14. února.