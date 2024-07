Soudkyně pozastavila soudní řízení s Baldwinem. Herec je obviněný z neúmyslného zabití

Třetí den Baldwinova procesu hercova obhajoba uvedla, že nebyla seznámena s jedním z důkazů - ostrými náboji, které na místě natáčení nedaleko Santa Fe zajistil úřad tamního šerifa. Soudkyně Mary Marlowová Sommerová chce kvůli tomu vyslechnout další svědky bez přítomnosti poroty - tu alespoň do pondělí odvolala.

Obžaloba podle agentury Reuters uvedla, že munice s případem nesouvisí.

Baldwin se v pátek u soudu tvářil uvolněně. Usmíval se, objímal svou manželku Hilarii a držel se za ruku se svou sestru Elizabeth Keuchlerovou.

Zbrojířka filmu Rust půjde na 18 měsíců do vazby, rozhodl soud. Zbraň nabila ostrými náboji Číst článek

Obvinění proti Baldwinovi by mohlo být zamítnuto, pokud by obžaloba jeho právním zástupcům zatajila důkazy nebo pokud by o nich nevěděli až do začátku procesu, uvedl právní expert z univerzity v Novém Mexiku Joshua Kastenberg, který případ sleduje, ale není do něj zapojen.

„Soudkyně by mohla případ zamítnout, pokud by došlo k pochybení ze strany úřadu šerifa,“ řekl Kastenberg.

Šestašedesátiletý Baldwin, souzený v prvním případu střelby při hollywoodském natáčení za posledních 30 let, je obviněný z neúmyslného zabití, protože na place 21. října 2021 vystřelil z revolveru, v němž byl ostrý náboj. Zastřelil při tom kameramanku Halynu Hutchinsovou a postřelil režiséra Joela Souzu.

Herec tvrdí, že zbraň vystřelila omylem a že se řídil pokyny namířit ji na Hutchinsovou, která stála za kamerou. Řekl, že nevěděl, že je nabitá ostrým nábojem. Obhajoba na začátek procesu naopak uvedla, že herec porušil základní pravidla bezpečnosti při zacházení se zbraní.