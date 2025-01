Tady se nedá žít. Film Nikdo mě nemá rád si osvojil radikální tíživou formu, ale nemá hloubku

Nikdo mě nemá rád. Tak se jmenuje – ve shodě s klasickým filmem Francoise Truffauta – nový český film režisérské dvojice Tomáš Weinreb a Petr Kazda. Představuje nám Sáru (Rebeka Poláková), která pracuje jako asistentka generála (Martin Finger) na velitelství české armády. Je osamělá a bez partnera, což má zprvu nespecifikovanou příčinu. Pak Sára potká Martina (Mantas Zemleckas).

Zamiluje se do něj, ale v jejich vztahu je od počátku překážka. Martin je kvůli své identitě pro většinu společnosti nepřijatelný...

Sedmdesátnice na cestě za omluvou a pochopením. Film Mosty ji zavádí do Istanbulu a trans komunity Číst článek

Weinreb a Kazda dřív natočili oceněný snímek Já, Olga Hepnarová. Jejich dosavadní celovečerní tvorbu spojuje zájem o společenské a psychologické patologie. A nový snímek působí dojmem, že tvůrci chtěli jít ve srovnání s Hepnarovou o podstatný krok dál ve formální stylizaci díla.

Z děje vystupují opakující se momenty rutiny a řádu. Kameraman Juraj Chlpík dostal prostor k precizním a velmi intenzivním kompozicím, které jsou hlavní předností filmu. Řada interiérů zaujme svou prázdnotou a pustotou, která má patrně odrážet stav nitra hlavních postav.

Může to ale vyvolat i otázky. Vyobrazit člověka s neobvyklou identitou jako někoho, kdo se živí burzovními obchody a sedí doma před několika monitory polonahý v prázdném luxusním bytě, může být spíš stigmatizující než vypovídající o jeho nitru. Jinými slovy, může působit jako úchylný podivín spíše než někdo, kdo se před společností musí vždy alespoň trochu skrývat.

Rebeka Poláková a Mantas Zemleckas ve snímku Nikdo mě nemá rád | Zdroj: Bontonfilm

Co filmu chybí?

Jedním ze specifik a zároveň problémů filmu Nikdo mě nemá rád je práce s jazykem. Jde o repliky osekané na kost, dialogy prokládané dlouhými pomlkami. Ve filmu některé postavy typicky vůbec nezdraví, jiné neděkují, jiné nedostatkem slov působí konstantně zaraženě, rozhozeně nebo neživotně.

Potíž ale není v tom, že by byly slovní výměny příliš řídké, nebo stručné. Naopak. Problém, je, že jsou-li dialogy v mrazivě působícím světě díla omezené na minimum, na každé slovo se o to víc soustředíme. A snadno rozpoznáme, jak bylo vypreparované ve scénáři a na place jen „realizováno“.

Někdy se to projeví ztrátou autenticity dialogu dvou lidí. Uprostřed hovoru se objeví nepatřičně působící oslovení jménem. Jako například v dialogu Sáry a její přítelkyně Zuzany.

Rebeka Poláková a Mantas Zemleckas ve snímku Nikdo mě nemá rád | Zdroj: Bontonfilm

Jindy se uprostřed málomluvné sekvence zaskvějí věty, které příliš tlačí na pilu. Jako repliky matky, která ve filmu působí až učebnicově toxicky a nenávistně, a to jak ve vztahu ke své dceři nebo jakékoli jinakosti. Barbora Bobuľová nedostala šanci předvést svou postavu jinak než jako jednorozměrnou.

Podobný nedostatek citu vůči jazykovému detailu a zaměření dialogu pouze na jeden rozměr se do určité míry projevil už v debutu režisérské dvojice Já, Olga Hepnarová. V případě novinky je někdy těžké odlišit, co z extrémně stylizovaných dialogů je spíše artová okázalost a co nedostatečná péče o řeč, způsobená patrně přednostním zaměřením na obrazovou stránku. Je ale patrné, že herci a herečky se s jazykem filmu vypořádávají velmi kolísavě.

Odtažitá artová podoba českého filmu

Podobně odtažitý a málomluvný filmový koncept (ale spíš observativního charakteru) představil v české kinematografii nedávno obdobně divácky nevstřícný film Lesní vrah (v režii Radima Špačka).

Je skvělé, že takové „autisticky artové“ filmy v domácích poměrech vznikají. V obou případech ale jako kdyby koncept převálcoval intenzitu vyznění, nešel do hloubky a zůstával hlavně sám se sebou.

NIKDO MĚ NEMÁ RÁD drama

ČR/ SR / Francie, 2024, 105 min Režie a scénář: Petr Kazda, Tomáš Weinreb

Hrají: Rebeka Poláková, Mantas Zemleckas, Barbora Bobuľová, Hana Vagnerová, Miroslav Hanuš, Martin Finger, Taťjana Medvecká, Regina Rázlová

Filmy jsou to navzdory razantním společenským motivům (sériový vrah a sexualita, identita a nepřijetí) ploché. Neříkají o svém tématu nic zásadně nového ani kontroverzního.

Jako by vznikly hlavně redukcí tradičních narativních prvků, ale samotná absence nevytvořila novou kvalitu ospravedlňující atak na diváka jako v případě radikálních, minimalistických a divácky ne zcela vstřícných snímků Michaela Hanekeho, Chantal Akerman, Roberta Bressona nebo i filmů z kategorie tzv. slow cinema.

Nikdo mě nemá rád postrádá překvapivost v ději a další vrstvy v postavách, což potvrzuje i opakované zhlédnutí. Jde například o nevyužitý a nerozvinutý motiv armádního neštěstí, které se odehraje v době, kdy vztah Sáry a Martina prochází krizí.

Film předává publiku tíži ze samoty, která vychází z podlehnutí tlaku na společenskou konformitu. Ale kladl si mnohem vyšší cíle, než jaké byl schopen naplnit.

Snímek Nikdo mě nemá rád hrají česká kina od 16. ledna 2025.