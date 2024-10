Dorazín k filmu Válečný zpravodaj: Někteří píšou, že jsme točili v kulisách. Nepostavil by je ani Hollywood

Do českých kin vstupuje dokument Válečný zpravodaj, který přináší pohled na život a práci jednoho z nejvýznamnějších českých reportérů na Ukrajině Martina Dorazína. Vypráví ale také o osudech lidí, které válka přímo zasáhla, a nabízí pohled zblízka na současný konflikt. Snímek natočili Benjamin Tuček a David Čálek. Co ale Dorazín říká na lidi, kteří zpochybňují to, co se na Ukrajině děje? Odpovídá v rozhovoru pro Český rozhlas Plus. Rozhovor Praha 12:24 31. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Jaké to je sledovat poslední dva roky svého života na filmovém plátně?

Zkus to a uvidíš, jaké to je. Není to úplně nejpříjemnější zážitek. Možná, že to natáčení je lepší, protože nevidíš výsledek.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor se zpravodajem Martinem Dorazínem

A pak, když to vidíš na velkém plátně - protože je to umělecký dokument s velkými detaily a záběry, které byly točené trošku někdy pokoutně, samozřejmě se takovým obecným souhlasem, ale nikdy nevíš, co z toho se nakonec do filmu dostane, protože materiálu je natočeného strašně moc a už jsem ztratil přehled o tom, co všechno se natočilo - tak potom ten závěrečný sestřih je vždycky obrovské překvapení.

Proč ses rozhodl přijmout nabídku dokumentaristů? Neměl jsi obavu, že to bude komplikovat tvou práci v terénu?

Obavy spíš trošku byly o bezpečnost štábu, který se tam pohyboval. Pro mnohé z nich to byla první zkušenost, ale zvládli to úplně fantasticky, i když někdy to bylo v situacích, ve kterých jsme se pohybovali, na hraně. A je to z jejich strany obrovská odvaha.

My, co tam žijeme, jsme na to docela zvyklí, ale já už si neumím představit, co to je, když to člověk zažívá poprvé bez velké přípravy takto naostro. Ty výbuchy kolem, ruiny, zbídačení frustrovaní lidé, celou tu situaci útoků a permanentního nebezpečí.

26:36 Ukrajinci ztrácí víru, že vyhrají. Nahlas to ale neříkají ani oni, ani Zelenskyj, popisuje zpravodaj Číst článek

A jsou ty pocity jiné, když to člověk prožívá v tu chvíli na místě, a pak, když to sleduje na filmovém plátně? Možná si v danou chvíli v terénu neuvědomí důležité detaily.

Je to něco úplně jiného. Když zpětně poslouchám i tu rozhlasovou reportáž, ten hrubý materiál, co jsem natočil v terénu, tak si až dodatečně všímám různých detailů, které v tom shonu, kdy musíte dávat pozor na všechno možné kolem sebe a nejste plně soustředění na to, co ti třeba některý ten člověk říká.

A až potom zjišťujete, co všechno vám řekl, protože zároveň musíte periferním zrakem kontrolovat, co se děje kolem, co se děje nahoře, co kde lítá, co je za zády, kam případě utéct, že to začne být hodně špatné. Tak je to i s tím filmem. Člověk tam napovídal takových věcí a pak se diví, co tam vlastně povídal. Pro mě je to obrovské překvapení.

Ještě jsme zapomněli, mluvíme o rádiu a o zvuku. Vašek Flégl byl producentem filmu a je to také mistrovský zvukař, měli bychom ho také zmínit, aby ta naše čtveřice byla úplná. Protože zvuk toho filmu mě úplně dostal, jak je to nádherné. Ten obraz, David Šálek je skvělý kameraman, poetický, dokonce i v takových situacích a vybírá si záběry pečlivě. Ale ten zvuk.

Jsme z rozhlasu, z rádia, tak slyšíme - ucho, slyší, jak říkal náš bývalý ředitel Václav Kasík - tak ucho opravdu slyší. Poprvé, když jsem se na film díval, tak jsem spíš vnímal zvuk, jak je krásně udělaný a propletený s úžasnou filmovou hudbou.

Reportér Martin Dorazín spojil většinu svého profesního života s Českým rozhlasem. Byl zpravodajem v bývalé Jugoslávii, v Libyi a nyní na Ukrajině | Zdroj: Aerofilms

Teď ses vrátil z festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě. Snímek získal také ocenění na festivalu ve Varšavě. Takže reakce jsou vesměs pozitivní.

Ano, dokonce i Mirka Spáčilová. Ona má takovou povinnost vždycky něco pohanit, tak trošku pohanila, ale my jí to asi odpustíme. Nevím, jestli rozhlas jí to odpustí.

Snažil jsem se tvůrce odradit. Nedokázali si představit to nebezpečí, říkal Dorazín po premiéře dokumentu Číst článek

Zajímají mě ale ty negativní reakce. Jestli se při své práci stále ještě setkáváš s reakcemi některých konspirátorů, můžeme říct hejtrů, kteří zpochybňují to, co se na Ukrajině děje?

Ty reakce přicházejí. Je to vidět na rozhlasových sociálních sítích, na těch k filmu Válečný zpravodaj. Někteří lidé tam píšou, že to jsou kulisy, že je to všechno umělé, že to nebyla pravda, že to bylo naaranžované, že lidé byli jen herci nebo co. Stejně to budou zpochybňovat.

Ale myslím, že soudný člověk, když se na to podívá, tak ví, že takové kulisy by nepostavil ani Hollywood. Jednak by to bylo strašně drahé a navíc jsou tam opravdu nepřipravené situace a je to vidět na všech těch lidech i na mně, že tam nebylo nic kašírovaného. To se ani nedá a v životě bych to ani nedělal.

V tobě osobně to nějaké silné reakce nevzbuzuje, když někdo zpochybňuje to, co zažíváš každý den?

Ne, já na to nemám čas a kolikrát to ani nečtu.

Martin Dorazín ve filmu Válečný zpravodaj | Zdroj: Aerofilms