Uherské Hradiště čeká celkem 223 projekcí. Začal padesátý ročník Letní filmové školy

V Uherském Hradišti v pátek začala Letní filmová škola, největší nesoutěžní filmový festival v zemi. Její 50. ročník nabídne v promítacích sálech a letních kinech 155 filmů ve 223 projekcích, řekla na dnešní úvodní tiskové konferenci ředitelka přehlídky Radana Korená. Součástí festivalu, který pořádá Asociace českých filmových klubů a každoročně jej navštěvují tisíce lidí, je tradičně bohatý doprovodný program. Uherské Hradiště 16:04 26. července 2024

Festival potrvá do čtvrtka 1. srpna. Loni Letní filmová škola (LFŠ) promítla 180 filmů. Na festival tehdy zavítalo 4500 akreditovaných návštěvníků a v balíčcích se prodalo dalších 3140 vstupenek. Letos festival nabídne více repríz atraktivních filmů. „Máme kolem 70 repríz, což už je výrazný nárůst,“ řekla Korená.

Ve srovnání s minulými lety přibude jeden promítací sál, dohromady jich tedy divákům bude k dispozici sedm. Případné fronty před promítacími sály usměrní koordinátoři, a to tak, aby v nich lidé, na které se po sečtení čekajících zájemců nedostane, zbytečně nečekali.

STAN ČRO Svůj program bude mít na Filmovce už tradičně i Český rozhlas. Ve stanu ČRo se mezi 29. a 31. červencem vedle oblíbených pořadů, jako jsou například filmově-kritické Čelisti nebo knižní Lit, představí i investigativní podcastová série Stoupenci. V panelu věnovaném Filmu a datové žurnalistice představí web iROZHLAS.cz datovou sérii Michala Kašpárka ke 125. výročí tuzemské kinematografie.

V prodeji jsou akreditace na libovolný počet dní LFŠ včetně přenosných balíčků vstupenek na filmové projekce. Jednodenní akreditace přijde na 600 korun, což je o 150 korun více než loni, šestidenní stojí 2350 korun, ve srovnání s rokem 2023 tedy zdražila o 400 korun.

Na každý den je podle Korené z kapacitních důvodů k dispozici 2000 akreditací. „Ještě tam malinká rezerva je, takže ještě je možné si akreditaci koupit,“ uvedla.

Festivalová atmosféra

Město je podle starosty Uherského Hradiště Stanislava Blahy (ODS) na festivalové návštěvníky připravené. Radnice přehlídku finančně podporuje, letos je to podle starosty částkou 3,875 milionu korun. Suma se na základě uzavřené smlouvy každoročně zvyšuje.

„Letní filmová škola přináší do Uherského Hradiště nádhernou festivalovou atmosféru. Město ožije, doslova je to jako v úle,“ řekl Blaha.

Hostem festivalu bude český divadelník Jiří Suchý, Uherské Hradiště by měl navštívit v neděli a v pondělí. V pátek přijedou francouzský režisér a scenárista Arnaud Desplechin nebo maďarská režisérka Ildikó Enyediová.

Dalšími hosty LFŠ letos budou například všestranný americký tvůrce Ryland Brickson Cole Tews, íránský filmař Mohsen Makhmalbaf, islandský režisér Fridrik Thór Fridriksson nebo britský režisér Sean Ellis. Na festival přijede i řada tuzemských tvůrců včetně delegací k českým a slovenským novinkám.

Filmové projekce

První filmové projekce začaly v pátek v poledne, slavnostní zahájení přehlídky je na programu v kině Hvězda v sobotu večer. Ve světové premiéře se bude promítat česká komedie Hello, Welcome režiséra Šimona Holého.

Festival představí rekordních jedenáct předpremiér českých a slovenských filmů. Uvede kupříkladu Světýlka Beaty Parkanové, celovečerní debut Adama Martince Mord nebo animovanou komedii Kristiny Dufkové Život k sežrání.

Program přehlídky je rozdělený do bloků Historie, Současnost, Česko/Slovensko, Hosté a Asociace českých filmových klubů uvádí. Návštěvníci letos uvidí například filmy legendárního italského režiséra Federica Felliniho. Festival představí i Nový Hollywood, což je období americké kinematografie od konce 60. do začátku 80. let 20. století.

K vidění budou také snímky z Tuniska nebo filmy amerického režiséra a scenáristy Davida Lynche. Připravená je též retrospektiva filmů s hudbou skladatele Zdeňka Lišky. Kromě projekcí festival láká na koncerty, divadlo, odborné programy, tvůrčí dílny i akce pro děti.

K programu LFŠ patří též nová putovní výstava připravená Českou tiskovou kanceláří, která je jedním z hlavních mediálních partnerů festivalu. Jmenuje se IOOkamžiků a představí 100 let jejího fotozpravodajství.

Vernisáž se na Palackého náměstí uskuteční v úterý odpoledne. Na LFŠ ukáže svou tvorbu i někdejší ostravský a olomoucký fotoreportér České tiskové kanceláře Vladislav Galgonek. Slavnostní zahájení výstavy jeho fotografií z let 1973 až 1989 je na programu v pondělí odpoledne v Klubu kultury.