Platonická rozchodovka Víly z Inishirenu vévodí nominacím na Zlaté glóby. Bodoval i Elvis a Top Gun

NOMINACE NA 80. ZLATÉ GLÓBY (FILM)

Nejlepší snímek (drama)

Avatar: The Way of Water

Elvis

Fabelmanovi

TÁR

Top Gun: Maverick

Nejlepší snímek (komedie/muzikál)

Babylon

Víly z Inisherinu

Všechno, všude, najednou

Na nože: Glass Onion

Trojúhelník smutku

Nejlepší mužský herecký výkon ve filmu (drama)

Austin Butler (Elvis)

Brendan Fraser (Velryba)

Hugh Jackman (Syn)

Bill Nighy (Living)

Jeremy Pope (The Inspection)

Nejlepší ženský herecký výkon ve filmu (drama)

Cate Blanchett (TÁR)

Olivia Colman (Říše světla)

Viola Davis (Válečnice)

Ana de Armas (Blondýnka)

Michelle Williams (Fabelmanovi)

Nejlepší mužský herecký výkon ve filmu (muzikál nebo komedie)

Diego Calva (Babylon)

Daniel Craig (Na nože: Glass Onion)

Adam Driver (Bílý šum)

Colin Farrell (Víly z Inisherinu)

Ralph Fiennes (Menu)

Nejlepší ženský herecký výkon ve filmu (muzikál nebo komedie)

Lesley Manville (Paní Harrisová jede do Paříže)

Margot Robbie (Babylon)

Anya Taylor-Joy (Menu)

Emma Thompson (Všechno nejlepší, pane Veliký)

Michelle Yeoh (Všechno, všude, najednou)

Nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli

Brendan Gleeson (Víly z Inisherinu)

Barry Keoghan (Víly z Inisherinu)

Brad Pitt (Babylon)

Ke Huy Quan (Všechno, všude, najednou)

Eddie Redmayne (Dobrá sestra)

Nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli

Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever)

Kerry Condon (Víly z Inisherinu)

Jamie Lee Curtis (Všechno, všude, najednou)

Dolly De Leon (Trojúhelník smutku)

Carey Mulligan (Když promluvila)

Nejlepší režisér

James Cameron (Avatar: The Way of Water)

Daniel Kwan, Daniel Scheinert (Všechno, všude, najednou)

Baz Luhrmann (Elvis)

Martin McDonagh (Víly z Inisherinu)

Steven Spielberg (Fabelmanovi)

Nejlepší scénář

Todd Field (TÁR)

Daniel Kwan, Daniel Scheinert (Všechno, všude, najednou)

Martin Mcdonagh (Víly z Inisherinu)

Sarah Polley (Women Talking)

Steven Spielberg, Tony Kushner (Fabelmans)



Nejlepší cizojazyčný film

Na západní frontě klid

Argentina, 1985

Blízko

Podezřelá

RRR



Nejlepší animovaný film

Pinocchio

Inu ó

Marcel The Shell With Shoes On

Kocour v botách: Poslední přání

Proměna

Nejlepší hudba

Carter Burwell (Víly z Inisherinu)

Alexandre Desplat (Pinocchio)

Hildur Guðnadóttir (Women Talking)

Justin Hurwitz (Babylon)

John Williams (Fabelmanovi)



Nejlepší originální píseň

Taylor Swift: Carolina (Kde zpívají raci)

Roeben Katz, Guillermo del Toro: Ciao Papa (Pinocchio)

Lady Gaga, BloodPop: Hold My Hand (Top Gun: Maverick)

Tems, Ludwig Göransson, Rihanna, Ryan Coogler: Lift Me Up (Black Panther: Wakanda Forever)

Kala Bhairava, M. M. Keeravani, Rahul Sipligunj: Naatu Naatu (RRR)