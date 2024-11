Český muzikant Michal Horák odehrál turné v USA. ‚V Chicagu jsme přidávali pět písniček,‘ říká

Hned na několika místech Ameriky zazněly české písničky se současnými texty. Někdy je provázel smích, ale vždycky potlesk. Nejen krajanům, ale i Američanům, kteří ocenili spíš rytmus, než vtipné texty, hrál písničkář Michal Horák Od stálého zpravodaje New Jersey 12:52 25. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Horák hrál poslední americké představení v kavárně s českou kuchyní Four Green Cats v New Jersey | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Michal Horák už koncertoval v Cedar Rapids, Chicagu, New Yorku a New Jersey. „Všichni, co jsme tady na turné, koncertujeme v Americe poprvé, a je to dost jiné. Je to velká výzva, ale náramně si to tady užíváme. Z Česka jsme zmlsaní, protože na nás chodí lidé, kteří znaje naše písničky. Tady musíme hodně přizpůsobovat repertoár lidem, takže na začátku každého koncertu jsem se zeptal, kdo rozumí česky. Někde byla většina Čechů, tak jsem koncert měl spíš v češtině. Někde naopak, třeba v Cedar Rapids, to byl křest ohněm, tam byli všichni Američani. Takže jsem minimálně české písničky uváděl v angličtině a snažil jsem se to nějakým způsobem přibližovat,“ popisuje.

Dodává ale, že koncerty lidi baví. „třeba v Chicagu jsme měli úplně vyprodáno a přidávali jsme snad pět písniček. Tam byli lidé naprosto odhodlaní si to šíleně užít a bylo to nádherný,“ říká.

Američanům, kteří nerozuměli legračním textům, neznalost češtiny moc nevadila. Úředníkovi Daveovi se líbila hudba, a kdyby byly texty přeložené do angličtiny, mohl by prý s nimi autor uspět i na anglojazyčném trhu.

Učitelce paní Michelle se líbilo, jak byla hudba nabitá energií. Líbil se jí humor Michala Horáka, jeho osobnost. Hlavně ji zaujalo, že se zpěvák učil anglicky jen na střední škole a byl schopný s publikem komunikovat. Přiznala, že to američtí studenti neumějí.

Písničky se líbily i číšníkovi Pavlovi, původem z Kuby. „Musím ocenit hlavně muzikálnost písniček. Ta hudba měla rytmus. Taky bylo dobře, že vždycky odvyprávěl anglicky příběh jednotlivých songů. Takže jsme se i my mohli zasmát. Ukázal, že má dar dělat si legraci ze smrti. Každý ten příběh byl vlastně tragický. Ten se psem v kufru, nebo s křečkem přichyceném na topení. Takže jsme se bavili historkami, které jsou vlastně tragikomické,“ řekl.

Michal Horák hrál poslední americké představení v kavárně s českou kuchyní Four Green Cats v New Jersey, která se v posledních letech stává jakýmsi neoficiální centrem české kultury v tomto americkém státě.

Podle provozního ředitele kavárny Mily Vasy s manželkou Nadiou zjistili, že v okolí žije hodně lidí s českými kořeny. Třeba po matce, nebo po prarodičích. Do kavárny přicházejí za českým jídlem, které je jim povědomé. K tomu pak manželé Vasovi nabízejí českou kulturu a to je hřeje u srdce.

Ještě dlouho po koncertu byl Michal Horák v obležení fanynek, které se s ním fotili a chtěli se s ním popovídat. Zkrátka úspěšné zakončení koncertní šňůry.

