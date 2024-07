Na Colours of Ostrava vystoupil anglický zpěvák Sam Smith, festival navštívilo přes 40 tisíc lidí

Ve čtvrtečním programu byla česká stopa silnější. Druhý festivalový den na hlavní scéně zahájila kapela Mig 21. Později večer pak návštěvníci mohli slyšet i koncert další formace z hlavního města - Tata Bojs. Kapela z pražské Hanspaulky, jak seskupení fungující od roku 1988 s oblibou představuje baskytarista Mardoša, k druhé největší scéně přilákala bezmála 20 000 lidí. Skupina zahrála své největší hity jako Opakování či Pěšáci.

Začíná festival Colours of Ostrava. Největšími hvězdami jsou Lenny Kravitz a Sam Smith Číst článek

Jejich koncert se prolínal s vystoupením Anety Langerové, která letos slaví 20 let působení na české hudební scéně. Vystoupila v komornějším prostoru Multifunkční auly Gong pro 1500 lidí. Sál byl vyprodaný.

Hlavní bod čtvrtečního programu pořadatelé připravili na 22.30. To už pódium patřilo 18 metrů dlouhé zlaté soše ležící bohyně Afrodite. Objekt byl součástí velkolepé show, která Sama Smithe doprovází na světovém turné. Sochu přivezla jeho produkce. „Je sestavená z jednotlivých modulů, které se dají rozebrat, naložit na kamion a znovu složit," uvedl mluvčí festivalu Jindřich Vaněk.

Umělec, který v roce 2019 veřejně ohlásil svoji nebinární genderovou identitu s přáním být oslovován jako oni, protože se necítí být mužem ani ženou, v Ostravě představil i skladby z nejnovější desky Gloria. Vystoupil společně s trans hudebnicí Kim Petrasovou. Díky skladbě Unholy se stali prvními nebinárními a trans umělci, kteří získali cenu Grammy a dostali se na vrchol nejprestižnějšího amerického hudebního žebříčku Billboard Hot 100. Mnohatisícové publikum s ním zpívalo už od první písně.

Náročná příprava

Koncert byl pro pořadatele velmi náročný. Smith do Ostravy přicestoval s početným doprovodem. Celkem pro celou skupinu organizátoři museli objednat 60 hotelových pokojů. Smith a jeho tým scénu oblékl do černé barvy, kterou kombinoval převážně s bílým světlem. To se odráželo od zlaté barvy ležící bohyně. „Vypadáte všichni úžasně. Měsíc je úžasný. Je to krásné. Už rok a půl cestuji s touhle show. Všechno je to o tom, abychom byli svobodní. Bavte se. Mějte se krásně," řekl umělec po prvních dvou skladbách publiku.

O něco později dodal, že pro něj osobně jde o velmi důležitý rok. „Je to deset let o mého prvního alba. Děkuji vám za podporu. Děkuji, že můžu každý večer zpívat," řekl.

Sam Smith má pět cen Grammy. V roce 2016 ji získal za skladbu Writings on the Wall k bondovce Spectre. Za stejnou skladbu dostal i Oscara za nejlepší filmovou píseň. "Na svém dosud posledním albu Gloria se posouvá od nostalgických balad k více taneční muzice, a především nahlas vybízí ke smíření se sebou samým, k upřímnosti a odvaze žít v souladu s vlastní podstatou, identitou a orientací," uvedli už dříve pořadatelé.

Ti dlouhodobě neuvádějí návštěvnost. Ve středu, první den festivalu, do areálu zavítalo podle odhadů ČTK okolo 30 000 lidí, dnes příchozích bylo ještě více. Festival pokračuje do 20. července. Letos nabídne hudební projekty z více než tří desítek zemí. Na sedmi scénách vystoupí 70 zahraničních kapel a několik desítek domácích interpretů.

Vystoupení hlavní hvězdy Lennyho Kravitze z USA je plánováno na pátek. To se má podle pořadatelů návštěvnost přiblížit k maximální kapacitě areálu, která je okolo 50 000 lidí. „A to se podařilo už i dnes. V pátek čekáme ještě více lidí. Jednodenní vstupenky právě na pátek jsou už téměř vyprodané," uvedl Vaněk.